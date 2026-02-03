Chiếm đoạt của đối tác hơn 32 tỷ đồng, chủ tịch HĐQT lĩnh 18 năm tù

Bị cáo Thái Khắc Hoàng được xác định đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 32,5 tỷ đồng từ đối tác kinh doanh.

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 2/2, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Hoàng (SN 1972, quê An Giang) mức án 18 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, vụ việc bắt đầu từ năm 2010 khi ông Đào Ngọc Bình cùng một nhóm người sở hữu hơn 9.200 m2 đất (4 thửa) tại quận 9 (cũ) TP.HCM. Hoàng thỏa thuận mua lại dự án với giá 58 tỷ đồng , nhưng chỉ đặt cọc 3 tỷ đồng . Sau đó, bị cáo thuyết phục ông Bình góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đào Ngọc Bình để xây dựng chung cư nhằm thu lợi cao hơn.

HĐXX tuyên án.

Lợi dụng sự tin tưởng, Hoàng đã đưa cho ông Bình ký nhiều văn bản khống, biên bản cam kết và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được soạn sẵn. Bằng cách này, Hoàng đã tự ý nâng tỷ lệ vốn góp của mình từ 9,9% lên 53,72%, đồng thời hạ tỷ lệ sở hữu của ông Bình từ 89,11% xuống còn 45,45%. Hoàng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau khi chiếm đoạt cổ phần của ông Đào Ngọc Bình và nâng khống tỷ lệ góp vốn của mình vào công ty, Hoàng chuyển nhượng 54,55% cổ phần (bao gồm cả cổ phần 0,83% của một đối tác khác) cho Nguyễn Duy Linh (hiện bị khởi tố trong một vụ án khác) thực chất là chuyển nhượng quyền sử dụng đất, với giá 45 tỷ đồng .

Kết quả điều tra xác định Hoàng đã nhận của ông Linh tổng số tiền hơn 35,5 tỷ đồng , tất cả đều có nội dung chuyển tiền liên quan đến thanh toán tiền mua cổ phần Đào Ngọc Bình, trừ đi số tiền 3 tỷ đồng mà Hoàng đặt cọc mua 4 thửa đất cho ông Bình ban đầu, số tiền Hoàng chiếm đoạt là hơn 32,5 đồng.

CQĐT xác định tổng số tiền Thái Khắc Hoàng đã nhận từ việc bán cổ phần cho ông Linh là 35,58 tỷ đồng . Sau khi trừ đi 3 tỷ đồng tiền đặt cọc ban đầu cho ông Bình, số tiền bị cáo chiếm đoạt được xác định là 32,58 tỷ đồng .

Thái Khắc Hoàng đã sử dụng số tiền trên vào các mục đích riêng, trong đó có việc chuyển tiền cho con đang định cư, học tập ở nước ngoài.

Tại CQĐT, Hoàng phủ nhận việc chiếm đoạt và khẳng định đã vay tiền của người thân để trả cho ông Bình. Tuy nhiên, kết quả xác minh tại các ngân hàng cho thấy những người thân của Hoàng không có tiền mặt tích lũy lớn như lời khai. Các khoản vay tại ngân hàng của những người này chủ yếu dùng để trả nợ cũ hoặc mua nhà, không có cơ sở thể hiện việc họ cho Hoàng mượn số tiền lớn để trả cho ông Bình.

Ngoài ra, thời điểm Hoàng khai trả tiền mặt, ông Bình đang trực tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, không có mặt tại địa điểm (quân 4 cũ) nhận tiền như Hoàng mô tả.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hoàng vẫn phủ nhận hành vi chiếm đoạt tiền (cổ phần) của ông Bình. Tuy nhiên, hành vi của Hoàng đã được đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa, cũng như HĐXX phân tích, chứng minh làm rõ đúng như cáo trạng truy tố.