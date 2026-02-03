Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật nhận hối lộ mỗi tháng 50-150 triệu đồng

Ngày 3/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (Cục Thú y, Bộ NN&PTNT cũ) và các đơn vị liên quan.
HĐXX do thẩm phán TAND TP.HCM Phạm Viết Hùng làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa là bà Trần Thị Liên và ông Nguyễn Hồng Hiệp (cùng là Kiểm sát viên).
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 3/2.
HĐXX triệu tập Cục Hải quan TP.HCM, Cục Thú y, Chi cục Thú y Vùng VI, Cơ quan Kiểm dịch động vật tại Cảng Cát Lái, SP-ITC cùng 34 đại diện công ty và cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
HĐXX cũng đã triệu tập 26 luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Theo HĐXX, tại phiên tòa này, bị cáo Trần Nguyễn Bình (44 tuổi) và vợ là bà Đỗ Thùy Nhung (45 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) bị xét xử về các tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ".
Các bị cáo Bạch Đức Lữu (cựu Trưởng Chi cục Thú y Vùng VI), Trần Trung Nhân (cựu Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện), Lý Hoài Vũ (cựu Phó Chi cục Thú y Vùng VI) cùng 2 đồng phạm bị xét xử về tội "Nhận hối lộ".
Bị cáo Phạm Trung Trực (39 tuổi, chuyên viên Cục Thú y) bị xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
HĐXX cũng cho biết phiên tòa sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 9/2.
