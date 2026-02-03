Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM lĩnh 14 năm tù

Với cáo buộc nhận hối lộ 47 tỷ đồng, cũng là bị cáo nhận hối lộ mức tiền nhiều nhất trong vụ án, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc bị tòa tuyên phạt mức án 14 năm tù.

Sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 3/2, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội ra phán quyết đối với 23 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Dược Sơn Lâm, Công ty CP Y dược LanQ và các đơn vị y tế, bảo hiểm xã hội liên quan.

Tuyên án đối với 27 bị cáo

Theo đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (SN 1980, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM) mức án 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Ông Lộc bị xác định là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án, với tổng số 47 tỷ đồng thông qua cấp dưới là bị cáo Phạm Văn Chuân.

Trả lời xét hỏi tại tòa, ông Lộc khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, ông Lộc lại thừa nhận có đem hơn 10 tỷ đồng trong tổng số nhận được làm công tác từ thiện chống dịch Covid-19.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cùng tội danh, bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ) bị tuyên 5 năm tù; bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) lĩnh 9 năm 6 tháng; Võ Thị Kim Loan (cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre) lĩnh 5 năm 6 tháng.

Hơn 10 bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 2 năm đến 8 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ".

Đối với nhóm doanh nghiệp, Tòa tuyên phạt Phạm Văn Cách (Chủ tịch Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm) 7 năm tù về tội "Đưa hối lộ" và 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt, ông Cách lĩnh 15 năm tù. Trong khi đó cùng với 2 tội danh nêu trên, ông Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ) bị tuyên tổng hình phạt là 19 năm tù.

Tòa xác định ông Cách đã dùng thủ đoạn đưa hối lộ tổng số tiền 71 tỷ đồng cho nhóm bị cáo là Viện trưởng, Giám đốc các bệnh viện để được bán thuốc "không bị gây khó dễ".

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp trục lợi sau khi nhận tiền

Bản án xác định lợi dụng vai trò Tổng giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã cấu kết với Phạm Văn Cách sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Quyền chỉ đạo cấp dưới đưa 700 triệu đồng cho bị cáo Thân Đức Lại nhằm tạo thuận lợi trong quá trình giải ngân kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nhận tiền, ông Lại đã "tạo điều kiện" tối đa cho bị cáo Quyền trục lợi tiền bảo hiểm.

Tại tòa, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại cho rằng, cuộc gặp với ông Quyền chỉ là "giao tiếp thông thường trong công tác" giữa hai bên. Sau này, khi đại diện doanh nghiệp đưa mỗi lần vài triệu, ông nhận vì nghĩ là "tình cảm, cầm cho anh em vui" chứ không nghĩ vi phạm pháp luật.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc.

Với khoản nhận hối lộ 700 triệu đồng bị quy kết, ông Lại không nhớ rõ đã nhận bao nhiêu nhưng bày tỏ tôn trọng quan điểm truy tố của viện kiểm sát. "Tôi đã xin cán bộ cho tự thống kê số tiền và nghĩ: thôi cuộc đời thế này coi như hết, nếu các anh không tha thì tôi cũng nhận", ông Lại khai.

Với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm, bị cáo Phạm Văn Cách bị cáo buộc vừa tham gia hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, vừa trực tiếp chi phối hoạt động cung ứng thuốc bằng việc chi hơn 70 tỷ đồng tiền hối lộ để "bôi trơn", tránh bị gây khó khăn.

Một số bị cáo khác, trong đó có Lê Văn Tình (Phó giám đốc Công ty Sơn Lâm) và Nguyễn Thúy Kim (Kế toán trưởng Công ty LanQ), bị xác định có hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như thực hiện việc đưa hối lộ.

Trong nhóm bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ tiêu biểu có bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, với tư cách người đứng đầu Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, đã trao đổi, thỏa thuận và nhận hơn 47 tỷ đồng tiền hối lộ từ Phạm Văn Cách.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 10 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm thắng thầu cung cấp thuốc tại bệnh viện.

Bị cáo Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng ... Các bị cáo khác nhận hối lộ từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, cần nghiêm trị răn đe nhưng để ra mức án trên, Hội đồng xét xử đã cân nhắc các yếu tố giảm nhẹ, vai trò của từng người trong vụ án, thành tích công tác...