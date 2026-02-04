Bắt quả tang 10 nam nữ mở tiệc ma túy trong nhà nghỉ ở Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện 10 nam nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường Yên Thắng kiểm tra nhà nghỉ Mimosa trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 đối tượng gồm 5 nam, 5 nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng đến từ nhiều địa phương khác nhau như Thanh Hóa, Hà Nội và Ninh Bình.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ ma túy ketamine, thuốc lắc cùng nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an kiểm tra nhà nghỉ Mimosa phát hiện một số đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ Đỗ Đức Tuấn (SN 1990, trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng cung cấp ma túy cho nhóm đối tượng trên. Đồng thời, cơ quan chức năng thu giữ thêm 1 túi ma túy ketamine. Sau đó, cơ quan công an bắt giữ Đỗ Quốc Vũ (SN 1993, trú tại phường Nam Hoa Lư) là đối tượng chỉ đạo cho Đỗ Đức Tuấn mang ma túy đi bán.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 1/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên không gian mạng được ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử, pod chill và dung dịch CBD, nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Theo C04, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, chào bán, giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng, sau đó vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Nhiều người tiêu thụ không biết sản phẩm mình sử dụng có chứa chất ma túy, do bị đánh lừa bởi hình thức và quảng cáo "không mùi, không nghiện".

Ngày 9/1, C04 chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Công Oanh (SN 2002, nơi ở hiện tại: 3A ngõ 656/12 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội) khi Oanh mang 7 đơn hàng có ma túy giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh đi các tỉnh.

Mở rộng điều tra, C04 phối hợp Công an các tỉnh: Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên tổ chức đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 đối tượng trong đường dây.

Bước đầu, C04 bắt giữ 17 đối tượng, vật chứng thu giữ 9 kg ma túy thảo mộc, 6 lít dung dịch CBD, 7,5 lít dung dịch có chứa ma túy thành phẩm, 308 điếu thuốc tẩm ma túy tobaco. Theo giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an (C09), các mẫu trên đều chứa chất ma túy.