Sắp xét xử vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành

TAND khu vực 1 TP.HCM cho biết thẩm phán Tôn Trung Tuấn (Phó Chánh án TAND khu vực 1) được phân công làm chủ tọa phiên tòa sơ thẩm này.

TAND khu vực 1 TPHCM cho biết dự kiến ngày 10/2, đơn vị này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành (quận 1 cũ), xảy ra hồi tháng 3/2025 gây xôn xao dư luận. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Tôn Trung Tuấn (Phó Chánh án TAND khu vực 1 - TP.HCM).

Tại phiên tòa sắp tới, 11 bị cáo bị xét xử cùng tội danh "Gây rối trật tự công cộng" theo điểm a Khoản 2 Điều 318 BLHS.

Hai bị cáo trong vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Theo cáo trạng, ngày 1/3/2025, tài khoản TikTok "never GG" đăng tải video ghi lại hình ảnh 4 người mặc quần áo đen - chữ đỏ khiêng quan tài màu đen, nền chữ trắng "never GG", "DIE EVERYDAY" diễu phố trước khu vực cửa Nam, chợ Bến Thành.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định đầu năm 2024, Hồ Ngọc Tuấn tạo tài khoản mạng xã hội TikTok nick "never GG" với mục đích bán quần áo online. Khoảng tháng 10/2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Nguyễn Văn Quyết - Vũ Thị Thanh Xuân cùng bán hàng online, đăng quảng cáo trên trang TikTok "never GG". Tuấn thuê thêm Nguyễn Đăng Khoa (bạn Tuấn) phụ giúp.

Hồ Ngọc Tuấn nảy sinh ý định quay clip có hình ảnh 4 người mặc áo do Tuấn thiết kế khiêng quan tài diễu phố rồi đăng trên TikTok "never GG" nhằm quảng cáo sản phẩm. Tuấn bàn bạc với Quyết, Xuân, Khoa và cả nhóm thống nhất thiết kế mẫu áo có chữ "never GG" ở mặt trước và chữ "DIE EVERYDAY" ở mặt sau. Tuấn còn cắt decal 2 dòng chữ trên dán vào hai bên hông cỗ quan tài.

Hồ Ngọc Tuấn đến trại hòm ở Long An (cũ) gặp Nguyễn Văn Thẩm mua 1 cỗ quan tài với giá 3,5 triệu đồng, yêu cầu Thẩm sơn đen toàn bộ và thuê Thẩm cùng 4 người khác khiêng quan tài với giá 500.000 đồng/người.

Nhóm thanh niên khiêng quan tài trước chợ Bến Thành gây xôn xao dư luận. Ảnh: CA.

Đến tháng 1/2025, Tuấn đi làm giấy decal và cùng Khoa, Quyết, Xuân xuống trại hòm dán vào quan tài rồi gửi lại, khi nào quay phim quảng cáo sẽ yêu cầu Thẩm sẽ chở quan tài lên TP.HCM.

Nguyễn Đăng Khoa đã đến studio trên đường Huyền Trân Công Chúa, TP.HCM thuê quay clip, chụp ảnh quan tài 4 tiếng với giá 1,3 triệu đồng. Tuấn đã thuê hai mẫu ảnh, thuê Lại Hoàng Thiên Phúc chụp ảnh, quay phim.

10h ngày 25/2, Tuấn và một số bị can có mặt tại studio trên theo kế hoạch. Thẩm cùng với một số bị can khác lái xe tang lễ chở quan tài đến giao cho Tuấn. Tuấn đưa 5 áo khoác có mẫu thiết kế cần quảng cáo cho các bị can mặc vào để quay phim, chụp ảnh khiêng quan tài.

Khoảng 14h cùng ngày, sau khi chụp ảnh xong, Tuấn yêu cầu nhóm của Thẩm khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi khiêng trở về studio để quay clip. Sau đó, nhóm của Thẩm đưa quan tài lên xe tang lễ rồi ra về.

Chưa hài lòng với clip đã quay, Tuấn bàn với Khoa, Quyết, Xuân đưa quan tài đến trước chợ Bến Thành để quay lại clip. Tuấn gọi Thẩm đến khu vực chợ Bến Thành để tiếp tục khiêng quan tài cho Tuấn quay clip và hứa trả thêm tiền công.

Khoảng 15h ngày 25/2, Thẩm chở quan tài quay lại giao lộ Lê Lai - Phạm Hồng Thái - Trương Định thuộc phường Bến Thành, quận 1 cũ. Tuấn đưa áo cho nhóm của Thẩm mặc rồi yêu cầu khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường để quay phim, chụp ảnh. Sau đó Thẩm chở quan tài về Long An (cũ) cất.

Trưa 1/3/2025, Tuấn đăng tải lên tài khoản TikTok "never GG" đoạn video clip có cảnh 4 người khiêng quan tài với tựa đề "ÁO QUANG/DIE EVERYDAYcollection hiện đã được phát hành" để thu hút lượt xem và quảng cáo bán áo.

Đến thời điểm 4h ngày 3/3/2025, bài đăng nói trên của Tuấn nhận được 8.185 lượt thích, 925 lượt bình luận, 4.127 lượt chia sẻ, 366 lượt lưu video.