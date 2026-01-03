Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai gì về việc nhận ‘chút quà quê’?

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng khai đã nhận "quà quê" 200.000 USD từ giám đốc công ty Hoàng Dân và tạo điều kiện cho công ty này trong quá trình tham gia đấu thầu, thi công Dự án hồ Bản Mồng.

"Quà quê" trị giá 200.000 USD

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Kết luận điều tra và đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNN cũ), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNN (cũ) Hoàng Văn Thắng; cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình, Bộ NN&PTNN (cũ) Trần Tố Nghị; nguyên Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng; cùng 2 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc công ty Hoàng Dân) bị đề nghị truy tố về 3 tội là "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.

Theo Kết luận điều tra, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng ). Trong đó, nhận hối lộ của Nguyễn Văn Dân liên quan đến gói thầu số 36 hồ Bản Mảng số tiền 500 triệu đồng và nhận 50.000 USD của Trần Văn Lăng vào dịp lễ, Tết.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Hoàng Văn Thắng khai: Vào cuối năm 2017, khi Bộ NN&PTNT triển khai đầu tư dự án hồ Bản Mồng và giao cho Ban 4 làm chủ đầu tư, Thắng được Nguyễn Văn Dân (Giám đốc công ty Hoàng Dân) gọi điện liên hệ xin gặp. Do Thắng biết Dân từ khi công ty Hoàng Dân làm chủ đầu tư Dự án hồ Earớt và Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk nên Thắng đồng ý gặp.

Hoàng Văn Thắng khai nhận, vào một buổi tối, Dân đến nhà Thắng tại phố Hoàng Minh Giám (TP Hà Nội). Khi đến nhà Dân xách theo một túi giấy, nói có "chút quà quê" biếu Thắng và để cạnh bàn uống nước. Trong cuộc nói chuyện, Dân trình bày: "Hiện nay Bộ NN&PTNT chuẩn bị đầu tư dự án công trình hồ Bản Mồng, có gì nhờ anh quan tâm, tạo điều kiện cho công ty Hoàng Dân trúng thầu".

Thắng nói: "Chúng tôi sẽ ủng hộ nhà thầu có năng lực, nhưng phải làm đúng quy định". Sau khi Dân về, Thắng kiểm tra và thấy trong túi quà có 200.000 USD (loại mệnh giá 100 USD /tờ). Ngoài ra, vào một số ngày lễ, tết, Dân đến phòng làm việc của Thắng chơi và đưa cho Thắng tổng cộng khoảng 500 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Thắng trao đổi với Trần Tố Nghị (cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình, Bộ NN&PTNN) tạo điều kiện cho công ty Hoàng Dân tham gia thi công dự án hồ Bản Mồng, trên cơ sở làm đúng vì công ty Hoàng Dân là nhà thầu mạnh tham gia thi công thì sẽ đảm bảo được tiến độ chất lượng cho dự án.

Hoàng Văn Thắng thừa nhận việc nhận tiền của Dân và tác động đến cấp dưới tạo điều kiện cho công ty Hoàng Dân trong quá trình tham gia đấu thầu, thi công Dự án hồ Bản Mồng là vi phạm pháp luật. Quá trình điều tra, cựu Thứ trưởng này đã tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Đưa hối lộ bằng cách ký giấy vay tiền

Làm việc với cơ quan điều tra, giám đốc công ty Hoàng Dân - Nguyễn Văn Dân khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội của các bị can khác. Theo đó, Dân quen biết Hoàng Văn Thắng từ năm 2012 khi công ty Hoàng Dân thi công Dự án hồ Earớt và Dự án hồ Krông Pách Thượng.

Khi Bộ NN&PTNT triển khai dự án hồ Bản Mồng, Dân gọi điện xin gặp ông Thắng và khoảng tháng 8/2017, Dân từ Ninh Bình lên Hà Nội đến nhà gặp Thắng. Khi đi Dân mang theo túi quà trong có 200.000 USD . Tại nhà ông Thắng, Dân xin được "tạo điều kiện" cho công ty Hoàng Dân trúng thầu. Ông Thắng nhận quà và nói sẽ chỉ đạo Trần Tố Nghị.

Bị can Nguyễn Văn Dân (giám đốc công ty Hoàng Dân, ngoài cùng bên trái) và các bị can trong vụ án.

Nguyễn Văn Dân khai sau đó đã đến phòng làm việc của Trần Tố Nghị tại phố Nguyễn Công Hoan, TP Hà Nội trao đổi, nhờ Nghị giúp đỡ công ty Hoàng Dân được tham gia đấu thầu, trúng thầu Dự án hồ Bản Mồng. Nghị đồng ý và nói về tỷ lệ % tiền ngoài hợp đồng, trích lại cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT, tổng số là 8%.

Sau khi công ty Hoàng Dân trúng thầu, Dân gọi điện xin gặp Nghị và đã đến gặp tại nhà riêng. Khi đến nhà Nghị, Dân xách theo một túi đựng tiền bên trong có 10 tỷ đồng (loại tiền mệnh giá 500.000 đồng/tờ). Dân đặt túi tiền sau cán cửa, lối vào phòng khách và nói: "Em biếu anh quà của dự án Bản Mồng". Nghị nói: "Anh cảm ơn", rồi Dân chào và đi về luôn, không vào trong nhà Nghị.

Được sự giúp đỡ của Trần Tố Nghị và Nguyễn Hải Thanh (nguyên Giám đốc Ban 4), công ty Hoàng Dân đã trúng thầu. Sau khi trúng thầu, Dân đưa tiền cho Thanh 2 lần tổng cộng 10 tỷ đồng . Một lần đưa 5 tỷ đồng trên xe ô tô của Thanh, do Thanh tự lái tại Hà Nội, một lần đưa 5 tỷ đồng trên đường ở Hà Nội. Đáng chú ý để hợp thức hóa số tiền này, Thanh đã đưa lại cho Dân 5 tỷ đồng và bảo Dân ký giấy về việc Thanh đã vay tiền và trả lại cho Dân.

Nguyễn Hải Thanh đã xuất cảnh trước khi khởi tố vụ án. Nhưng đến thời điểm này, gia đình bị can đã tự nguyện nộp lại 6,25 tỷ đồng khắc phục hậu quả.