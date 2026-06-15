Một ngân hàng tăng lãi suất cơ sở lên 9,5-12,3%/năm

Đây là lần điều chỉnh thứ hai liên tiếp của KienlongBank với lãi suất cơ sở trong thời gian gần đây.

KienlongBank tăng mạnh lãi suất cơ sở lên 9,5-12,3%/năm. Ảnh: KLB.

Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank (HoSE: KLB) vừa ban hành biểu lãi suất cơ sở cho vay bằng Đồng Việt Nam theo Thông báo số 762/TB-NHKL của Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 12/6.

Theo đó, ngân hàng này đã điều chỉnh tăng lãi suất cơ sở áp dụng đối với các khoản vay cầm cố sổ tiết kiệm, tiền gửi và giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành lên 9,5%/năm, tăng 0,7 điểm % so với biểu lãi suất trước đó.

Trong khi đó, lãi suất cơ sở đối với các khoản vay thông thường được giữ nguyên so với tháng 5. Cụ thể, lãi suất cơ sở kỳ hạn 12 tháng được duy trì ở mức 11,3%/năm; kỳ hạn 5 năm là 11,8%/năm và kỳ hạn 10 năm là 12,3%/năm.

Đáng chú ý, đây là lần điều chỉnh lãi suất thứ hai liên tiếp của KienlongBank đối với lãi suất cơ sở trong thời gian gần đây. Trước đó, trong tháng 5, ngân hàng này đã tăng lãi suất cơ sở đối với các khoản vay thông thường thêm khoảng 1 điểm %/năm.

Lãi suất cơ sở là mức lãi suất tham chiếu do từng ngân hàng thương mại xây dựng và công bố, dựa trên nhiều yếu tố như chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động, mức độ rủi ro tín dụng, thanh khoản hệ thống và định hướng kinh doanh của ngân hàng. Đây là cơ sở để xác định lãi suất cho vay thực tế đối với khách hàng.

Trên thực tế, đa số các khoản vay trung và dài hạn hiện nay được áp dụng theo cơ chế lãi suất thả nổi. Theo đó, sau thời gian ưu đãi lãi suất cố định ban đầu, lãi suất cho vay sẽ được tính bằng lãi suất cơ sở hoặc lãi suất tham chiếu cộng với một biên độ nhất định. Vì vậy, việc điều chỉnh lãi suất cơ sở có thể tác động trực tiếp đến chi phí vốn của khách hàng.

Ví dụ, nếu một khoản vay được áp dụng công thức lãi suất vay bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ 3%/năm, thì khi lãi suất cơ sở tăng từ 8% lên 9%/năm, lãi suất cho vay thực tế cũng sẽ tăng từ 11% lên 12%/năm. Do đó, lãi suất cơ sở được xem là một trong những chỉ báo quan trọng phản ánh xu hướng giá vốn trên thị trường ngân hàng.

Khác với các mức lãi suất điều hành do Ngân hàng Nhà nước công bố, lãi suất cơ sở không phải là mức lãi suất thống nhất trên toàn hệ thống. Mỗi ngân hàng sẽ tự xây dựng và điều chỉnh theo chiến lược kinh doanh cũng như điều kiện thị trường của riêng mình. Chính vì vậy, mức lãi suất cơ sở giữa các ngân hàng có thể có sự chênh lệch đáng kể.