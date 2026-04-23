KienlongBank chốt chuyển trụ sở về Đồng Nai

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của KienlongBank đã thông qua kế hoạch chuyển trụ sở chính từ An Giang về Đồng Nai nhằm đón đầu dư địa tăng trưởng mới.

Sáng 23/4, Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank (HoSE: KLB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó nổi bật là việc chính thức thông qua phương án chuyển trụ sở chính từ An Giang về Đồng Nai - địa phương có quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước và sắp tới dự kiến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Như vậy, KienlongBank sẽ là ngân hàng TMCP đầu tiên đặt trụ sở tại đây. Ban lãnh đạo kỳ vọng sự dịch chuyển này mở ra dư địa tăng trưởng mới khi tiếp cận trực tiếp với tệp khách hàng tiềm năng tại các khu công nghiệp, dự án hạ tầng quy mô lớn và các khu đô thị thông minh, qua đó mở rộng thị phần, gia tăng quy mô tài sản và lợi nhuận.

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua hàng loạt tờ trình khác. Trong đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 được xây dựng theo hướng thận trọng, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.600 tỷ đồng , tăng 12% so với mức kỷ lục năm 2025. Đồng thời, các chỉ tiêu nền tảng như tổng tài sản, huy động vốn và dư nợ tín dụng dự kiến tăng trưởng trong khoảng 12-14%.

Chia sẻ về mục tiêu này, Chủ tịch KienlongBank Trần Ngọc Minh cho biết kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên cơ sở phân tích toàn diện các yếu tố vĩ mô, vi mô cũng như nội lực của ngân hàng sau năm 2025. Theo thống kê từ khoảng 20 ngân hàng đã công bố kế hoạch, mức tăng trưởng mục tiêu năm 2026 phổ biến trong khoảng 1-14%, tương đồng với định hướng mà KienlongBank đề ra.

Dù bối cảnh thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, ban lãnh đạo ngân hàng bày tỏ tự tin vào khả năng hoàn thành nhờ các chiến lược đã triển khai từ đầu năm. Cụ thể, kết thúc quý I/2026, lợi nhuận ngân hàng đạt trên 500 tỷ đồng , tăng 50% so với cùng kỳ, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu cả năm.

Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên trên 7.500 tỷ đồng . Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến duy trì chính sách cổ tức năm 2026 ở mức 29,5%, thuộc nhóm cao trên thị trường.

Liên quan đến thắc mắc của cổ đông về việc chưa chia cổ tức tiền mặt trong năm trước, Chủ tịch Trần Ngọc Minh cho biết quy mô vốn điều lệ của KienlongBank vẫn còn khiêm tốn so với tốc độ phát triển. Việc ưu tiên chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt giúp ngân hàng tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng dài hạn.

Trong năm 2025, KienlongBank ghi nhận mức chia cổ tức 60% - thuộc nhóm cao trong ngành, đồng thời cổ phiếu KLB cũng nằm trong nhóm tăng mạnh nhất với mức tăng 131%. Bước sang năm 2026, tỷ lệ cổ tức 29,5% tiếp tục được đánh giá là cạnh tranh so với mặt bằng chung.