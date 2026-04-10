Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước

Ngay sau cuộc họp với NHNN chiều 9/4, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động và cho vay, trong đó VPBank, SeABank và KienlongBank là những đơn vị tiên phong triển khai.

Tại cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với các ngân hàng thương mại vào chiều 9/4, lãnh đạo các ngân hàng thương mại đồng thuận cam kết giảm lãi suất huy động và cho vay sau cuộc họp này.

Theo khảo sát, VPBank, SeABank, KienlongBank là các đơn vị đầu tiên triển khai điều chỉnh lãi suất theo cam kết này.

Cụ thể, theo biểu lãi suất huy động trực tuyến (gửi online) vừa được VPBank cập nhật, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng vẫn được niêm yết ở mức tối đa 4,75%/năm theo quy định đối với tiền gửi dưới 6 tháng.

Tuy nhiên, ngân hàng đã giảm đồng loạt lãi suất các kỳ hạn từ 6-36 tháng, với mức giảm 0,3-0,5%/năm. Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng giảm 0,5% xuống còn 6,1%/năm; kỳ hạn 10-24 tháng giảm 0,3% còn 6,3%/năm; trong khi kỳ hạn 36 tháng giảm 0,5% xuống còn 5,6%/năm.

Tại SeABank, lãi suất tiền gửi online các kỳ hạn 6-36 tháng cũng được điều chỉnh giảm 0,2-0,3%, trong khi các kỳ hạn ngắn 1-5 tháng giữ nguyên.

Hiện lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 3,95%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,45%/năm. Với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất kỳ hạn 6 tháng giảm còn 5,15%/năm; 7 tháng xuống 5,25%/năm; 8 tháng còn 5,3%/năm; 9 tháng là 5,35%/năm; 10 tháng đạt 5,4%/năm; 11 tháng là 5,45%/năm; 12 tháng ở mức 5,5%/năm và 15 tháng là 5,75%/năm.

Mức lãi suất cao nhất tại SeABank hiện là 5,95%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 18-36 tháng, giảm 0,3% so với trước đó. Ngân hàng vẫn duy trì chính sách cộng thêm 0,2%/năm đối với khách hàng gửi từ 100 triệu đồng trở lên ở các kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng.

Trong khi đó, KienlongBank thông báo giảm lãi suất cho vay tới 1%/năm đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm mở rộng dư địa hỗ trợ nền kinh tế, với ưu tiên dành cho các lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu.

Ở chiều huy động, ngân hàng này cũng điều chỉnh giảm 0,2% đối với lãi suất gửi online kỳ hạn 1-5 tháng và 6 tháng, lần lượt còn 4,2%/năm và 5,5%/năm. Các kỳ hạn 7-9 tháng giảm 0,4% còn 5,2%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng giảm mạnh 0,5% xuống còn 5,5%/năm.

Trong thời gian tới, nhà điều hành chính sách tiền tệ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, cũng như việc công bố lãi suất cho vay trên website của các ngân hàng. Cơ quan này sẽ chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng khi cần thiết.

Đồng thời, NHNN sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng liên quan đến lãi suất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại.