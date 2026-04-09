46 ngân hàng cam kết giảm lãi suất sau cuộc họp với tân Thống đốc NHNN

Sau cuộc họp với tân Thống đốc Phạm Đức Ấn, các ngân hàng thương mại đều đồng thuận giảm lãi suất huy động và cho vay, nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc NHNN chủ trì cuộc họp với các ngân hàng thương mại chiều 9/4. Ảnh: SBV.

Chiều 9/4, tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đã chủ trì cuộc họp với đại diện 46 ngân hàng thương mại để triên khai công tác ngành ngân hàng.

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cho biết trong 3 tháng đầu năm, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, nhà điều hành đã áp dụng nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, chủ động, phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá hàng ngày với khối lượng phù hợp, kỳ hạn đa dạng để hỗ trợ thanh khoản, ổn định thị trường tiền tệ.​

Tỷ giá và thị trường ngoại tệ cũng được điều hành phù hợp, kết hợp bán ngoại tệ can thiệp khi cần thiết nhằm hấp thụ các cú sốc từ bên ngoài, giữ ổn định vĩ mô.

Về tín dụng, NHNN bám sát chỉ đạo của Chính phủ, định hướng tăng trưởng khoảng 15% trong năm 2026, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt dòng vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, ưu tiên cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực động lực. Tính đến cuối tháng 3, tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 2,65%, đạt hơn 19 triệu tỷ đồng .

NHNN cũng tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp, qua đó hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy nhiên, cơ quan điều hành cho biết bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao, tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia trong khi nhu cầu vốn trong nước cao để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số ngân hàng thương mại cạnh tranh trong huy động vốn, qua đó đẩy mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng.

Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại cũng đã thống nhất thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Các ngân hàng thương mại cũng cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo, Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh trong thời gian tới, nhà điều hành sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các ngân hàng. NHNN cũng sẽ có các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.

Cùng với đó, NHNN sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại.