Sếp Dragon Capital chi gần trăm tỷ đồng gom cổ phiếu

Tổng giám đốc Dragon Capital Việt Nam vừa hoàn tất thương vụ mua gần 629.000 cổ phiếu DCV, nâng sở hữu lên 2,29% vốn điều lệ.

Tổng giám đốc DCVFM Lê Anh Tuấn. Ảnh: DCVFM.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam - DCVFM (UPCoM: DCV), vừa hoàn tất giao dịch mua vào 628.924 cổ phiếu DCV.

Trước giao dịch, ông Tuấn nắm giữ 86.174 cổ phiếu DCV, tương đương 0,28% vốn điều lệ. Sau khi mua thành công số cổ phiếu đăng ký trong giai đoạn từ ngày 1-4/6, lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 715.098 đơn vị, tương ứng 2,29% vốn điều lệ.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu DCV trong thời gian diễn ra giao dịch là 145.600 đồng/cổ phiếu, vị CEO này ước đã chi hơn 90 tỷ đồng để gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Cổ phiếu DCV chính thức giao dịch trên UPCoM từ giữa tháng 1 năm nay. Hiện mã này đang được giao dịch quanh vùng 148.000 đồng/cổ phiếu. Mặc dù đã giảm khoảng 45% so với đỉnh lịch sử 270.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào cuối tháng 1, thị giá DCV vẫn cao hơn đáng kể so với mức giá tham chiếu 68.000 đồng/cổ phiếu trong phiên chào sàn.

Đáng chú ý, do cơ cấu cổ đông cô đặc, thanh khoản của cổ phiếu DCV ở mức khá thấp. Nhiều phiên giao dịch thậm chí không ghi nhận khối lượng khớp lệnh trên thị trường.

DCVFM có tiền thân là VietFund Management (VFM), được thành lập vào tháng 7/2003 và là công ty quản lý quỹ nội địa đầu tiên tại Việt Nam. Sau khi trở thành thành viên của Dragon Capital, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô và hiện nằm trong nhóm công ty quản lý quỹ đại chúng lớn nhất thị trường xét cả về số lượng quỹ lẫn quy mô tài sản quản lý.

Tính đến cuối năm 2025, DCVFM đang tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 140.000 tỷ đồng , tương đương 5,4 tỷ USD .

Về kết quả kinh doanh, trong quý I, DCVFM ghi nhận doanh thu gần 287 tỷ đồng , tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư và quản lý công ty đầu tư chứng khoán.

Do không phát sinh giá vốn hàng bán, toàn bộ doanh thu gần như được ghi nhận vào lợi nhuận gộp. Sau khi khấu trừ các chi phí hoạt động, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 95 tỷ đồng , tăng 160% so với cùng kỳ năm trước và là mức lợi nhuận quý cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Lũy kế đến cuối quý I, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DCVFM đã vượt 535 tỷ đồng .