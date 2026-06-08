Ông Phạm Nhật Vượng mở đường cho Vingroup tăng sở hữu GSM, VinEnergo

Vingroup phê duyệt việc được quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và các bên liên quan để nâng tỷ lệ lợi ích tại nhóm công ty vận tải và năng lượng.

Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ông Phạm Nhật Vượng tại GSM, VinEnergo. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc cho phép tập đoàn được nhận chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần từ Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng và các bên liên quan do ông Vượng chỉ định trong tương lai nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại nhóm công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải và năng lượng.

Cụ thể, Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng để nâng tỷ lệ lợi ích tại các doanh nghiệp liên quan đến GSM và VinEnergo lên ngưỡng tối đa 35%.

Đối với nhóm công ty vận tải, Vingroup có thể nhận chuyển nhượng một phần cổ phần ưu đãi tương ứng khoảng 29,99% vốn điều lệ tại CTCP GSM VN Holding (GSM Holding) cùng phần vốn góp tương ứng khoảng 30% vốn điều lệ tại SMART & GREEN TRANS LIMITED (SGT). Tỷ lệ thực tế có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa các bên tại thời điểm chuyển nhượng.

Đối với lĩnh vực năng lượng, Vingroup được quyền nhận chuyển nhượng lượng cổ phần ưu đãi tương ứng khoảng 16,01% vốn điều lệ tại CTCP VinEnergo Holding và phần vốn góp tương ứng khoảng 16% vốn điều lệ tại G-Energo Limited.

Theo kế hoạch, giá chuyển nhượng sẽ được xác định trên cơ sở giá vốn thực góp của bên chuyển nhượng.

Tập đoàn Vingroup có toàn quyền quyết định về việc thực hiện nhận chuyển nhượng. Trong trường hợp Tập đoàn Vingroup quyết định nhận chuyển nhượng, giao dịch sẽ được thực hiện trước thời điểm niêm yết của Công ty SGT và G-Energo, dự kiến trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày hai bên ký kết Hợp đồng.

Theo lý giải của Vingroup, bản chất giao dịch này là HĐQT phê duyệt việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ông Phạm Nhật Vượng tại các công ty trên trong tương lai, không bắt buộc phải nhận chuyển nhượng.

Thời điểm thực hiện sẽ phụ thuộc vào chiến lược phân bổ vốn của Vingroup trong từng giai đoạn. Tại thời điểm này, Vingroup chưa phải thanh toán giá trị chuyển nhượng.

Việc nắm quyền tăng sở hữu giúp Vingroup duy trì sự linh hoạt và có động lực để tham gia sâu hơn vào quá trình tạo giá trị của GSM và VinEnergo nếu thấy phù hợp.

GSM hiện là doanh nghiệp vận hành dịch vụ taxi điện Xanh SM và nền tảng vận tải xanh do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập, trong khi VinEnergo là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng - một trong những mảng kinh doanh mới đang được hệ sinh thái Vingroup đẩy mạnh phát triển trong thời gian gần đây.