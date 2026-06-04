Nhà đầu tư 'sang tay' hơn 5.000 tỷ đồng cổ phiếu Vingroup

Hơn 5.000 tỷ đồng cổ phiếu Vingroup được nhà đầu tư nước ngoài giao dịch thỏa thuận trong một phiên, kéo giá trị bán ròng của khối ngoại lên mức cao đột biến.

Cổ phiếu Vingroup ghi nhận giao dịch thỏa thuận đột biến hơn 5.000 tỷ đồng. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch phục hồi không hề dễ dàng trong ngày 4/6. Sau các nhịp điều chỉnh mạnh ở phiên trước, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm khiến dòng tiền chưa thực sự sẵn sàng quay trở lại. Chỉ số VN-Index vì vậy tiếp tục dao động giằng co quanh tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch buổi sáng.

Phải đến phiên chiều, khi dòng tiền cải thiện rõ nét hơn tại một số nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, ngân hàng và đầu tư công - xây dựng, VN-Index mới có thể bứt lên trên tham chiếu và duy trì đà tăng cho đến cuối phiên.

Dù vậy, thanh khoản vẫn là điểm trừ của thị trường. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt hơn 23.200 tỷ đồng , tăng khoảng 7% so với phiên liền trước. Mức cải thiện này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường nhưng với tốc độ khá chậm và vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn sôi động trước đó.

Kết phiên, VN-Index tăng 12,54 điểm (+0,7%) lên 1.831,55 điểm; HNX-Index ngược chiều giảm 12,62 điểm (-4%) xuống 304,86 điểm; UPCoM-Index tăng 0,24 điểm (+0,2%) lên 125,86 điểm.

Thị trường trở lại trạng thái phân hóa với 334 mã tăng (gồm 21 mã tăng trần), 881 mã giữ tham chiếu và 329 mã giảm (gồm 19 mã giảm sàn).

Tại nhóm vốn hóa lớn, rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận 19 mã tăng giá, 10 mã giảm và duy nhất SHB đứng tham chiếu. Chỉ số VN30-Index nhờ đó tăng gần 8 điểm lên 1.982 điểm.

VN-Index lấy lại sắc xanh sau 7 phiên giảm liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Động lực lớn nhất của VN-Index trong phiên hôm nay tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup với VIC tăng 1,3%, VHM tăng 1,1% trong khi VRE bứt phá 3,5%. Đây đều là những mã có vốn hóa lớn và tác động đáng kể đến diễn biến chỉ số.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu trụ cột khác cũng đồng thuận đi lên như STB (+6,5%), BID (+1,8%), BSR (+3,8%), PLX (tăng trần), GVR (+2%), VCB (+0,5%) và GEX (+4,3%). Sự hồi phục của nhóm ngân hàng, dầu khí và hạ tầng đã góp phần củng cố sắc xanh cho thị trường trong bối cảnh dòng tiền vẫn khá dè dặt.

Trong số các cổ phiếu nổi bật, PLX của Petrolimex là cái tên thu hút sự chú ý lớn nhất. Mã chứng khoán này tăng kịch trần và ghi nhận hơn 6,4 triệu cổ phiếu được giao dịch khớp lệnh, cao gấp 2-4 lần mức giao dịch thông thường.

Dù bật tăng mạnh trong phiên hôm nay, thị giá PLX vẫn đang dao động quanh vùng thấp nhất kể từ đầu năm. Trong suốt 3 tháng gần đây, cổ phiếu này chủ yếu giao dịch trong vùng 37.000-42.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến tích cực của PLX xuất hiện ngay sau khi HĐQT Petrolimex thông qua chủ trương bán toàn bộ 23,2 triệu cổ phiếu quỹ hiện có, tương đương khoảng 1,8% vốn điều lệ. Theo doanh nghiệp, việc bán cổ phiếu quỹ nhằm đáp ứng các điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định hiện hành, đồng thời tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3 để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026, Petrolimex có 43.266 cổ đông. Tuy nhiên, nhóm 43.264 cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ nắm giữ lượng cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 9,419% vốn điều lệ, thấp hơn ngưỡng tối thiểu 10% theo quy định của Luật Chứng khoán.

Trong khi đó, cơ cấu sở hữu của Petrolimex hiện tập trung rất cao khi 2 cổ đông lớn nhất là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nắm giữ 75,87% vốn điều lệ và Công ty TNHH Eneos Việt Nam sở hữu 13,08% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. LPB giảm 3,2% là mã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất lên VN-Index. Theo sau là VPL (-1,4%), MSN (-1,5%), MBB (-0,8%), HPG (-0,8%), TCB (-0,3%), FPT (-0,5%), SJS (-3,7%), SSI (-0,7%) và HVN (-0,5%).

Một điểm đáng chú ý khác là giao dịch của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay ghi nhận giá trị bán ròng đột biến lên tới 5.700 tỷ đồng . Tuy nhiên, phần lớn giá trị này đến từ giao dịch thỏa thuận của cổ phiếu VIC khi bị bán ròng gần 4.900 tỷ đồng . Phiên hôm nay, mã chứng khoán này đã ghi nhận hơn 5.000 tỷ đồng giá trị giao dịch giữa các nhà đầu tư.

Ngoài VIC, các mã MWG (- 95 tỷ đồng ) và ACB (- 89 tỷ đồng ) cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất phiên.