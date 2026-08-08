Diễn biến mới ở khu đô thị 925.000 tỷ của Tập đoàn Vingroup

Báo cáo mới nhất cho thấy công tác giải phóng mặt bằng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội đang đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn bộ phạm vi 9.171 ha của dự án đã hoàn thành đo đạc.

Đến nay, khoảng 32,7% diện tích Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Ảnh: VIC.

Theo UBND TP Hà Nội, ngày 7/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đã chủ trì Hội nghị giao ban về tiến độ giải phóng mặt bằng đối với một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo tiến độ triển khai nhiều dự án lớn. Trong đó, đối với Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, đến nay đã hoàn thành đo đạc quy chủ trên toàn bộ phạm vi 9.171 ha, đạt 100% kế hoạch. Khoảng 3.000 ha đã được bàn giao, tương đương 32,7% diện tích dự án.

Hiện UBND các phường, xã đang triển khai công tác thu hồi đất. Đến nay, không phát sinh vướng mắc về chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội được Tập đoàn Vingroup khởi công vào cuối năm ngoái, có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng , quy mô khoảng 9.171 ha, triển khai trên địa bàn 11 xã của TP Hà Nội.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động VinFast, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng - mở tự động lớn bậc nhất thế giới.

Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội được kỳ vọng không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực và các vùng lân cận.

Bên cạnh khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trọng điểm khác của thành phố cũng đang được đẩy nhanh. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 6 trong tổng số 7 cầu vượt sông Hồng, còn lại cầu Trần Hưng Đạo đang tiếp tục triển khai.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm nhằm xử lý tình trạng ùn tắc, thành phố đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của 9 dự án, trong đó có các dự án như đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dự án nâng cấp và mở rộng đường Lĩnh Nam…

Trong khi đó, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại phường Phú Diễn và Tây Tựu có tổng diện tích thu hồi 41 ha. Đến nay, cơ quan chức năng đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 534/534 phương án, công khai dự thảo 125 phương án với diện tích 11,2 ha và đã chi trả tiền cho 96 phương án. Hiện dự án cũng không gặp vướng mắc về chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đánh giá công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án, công trình trọng điểm thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông yêu cầu từ nay đến cuối năm, các đơn vị tiếp tục rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm, đẩy nhanh việc triển khai để bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.