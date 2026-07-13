VinFast Việt Nam tăng vốn lên hơn 10.000 tỷ đồng

VinFast Việt Nam vừa hoàn tất phát hành 500 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức, nâng vốn điều lệ từ 5.184 tỷ lên 10.184 tỷ đồng.

VinFast Việt Nam là công ty con được thành lập sau khi VinFast tách mảng sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Theo thông tin công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP VinFast Việt Nam (VFVN) cho biết đã hoàn tất đợt phát hành 500 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức để tăng vốn điều lệ.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho phép cổ đông được hưởng mức cổ tức cao hơn hoặc ổn định hơn so với cổ phiếu phổ thông. Đổi lại, họ không có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của VinFast Việt Nam tăng từ 5.184 tỷ lên 10.184 tỷ đồng .

Đáng chú ý, đợt phát hành cũng làm thay đổi cơ cấu sở hữu của VFVN. Cụ thể, tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông tư nhân tăng từ 89,6% lên 94,7%.

Trong khi đó, pháp nhân quốc tế VinFast Auto Ltd. có trụ sở tại Singapore không tham gia đợt tăng vốn. Công ty vẫn nắm giữ 54 triệu cổ phần phổ thông tại VFVN và tỷ lệ sở hữu đã giảm từ 10% xuống còn 5% do quy mô vốn điều lệ tăng lên.

VinFast Việt Nam được thành lập ngày 19/6, đặt trụ sở tại Khu kinh tế Đình Vũ thuộc đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện giữ vai trò Tổng giám đốc, trong khi bà Thái Thị Thanh Hải đảm nhiệm vị trí Chủ tịch tại doanh nghiệp này.

Sự ra đời của VFVN xuất phát từ nghị quyết ngày 27/5 của Vingroup về việc tái cấu trúc hoạt động VinFast. Theo kế hoạch, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) - pháp nhân trước đây phụ trách cả hoạt động sản xuất và kinh doanh - được tách thành hai thực thể độc lập.

Trong đó, VFVN sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản và hoạt động liên quan đến nghiên cứu phát triển (R&D) toàn cầu, sở hữu trí tuệ, bán hàng, dịch vụ hậu mãi cùng phần vốn góp tại một số công ty con trong và ngoài nước.

Mục tiêu của việc hình thành VFVN là chuyển đổi mô hình hoạt động sang hướng tiết kiệm vốn, tương đồng với các tập đoàn công nghệ.

Các đơn vị dự kiến được chuyển về VFVN gồm Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast, VinFast Engineering Australia Pty Ltd và VinFast Germany GmbH. Sau tái cấu trúc, VinFast dự kiến nắm giữ 99,9% quyền biểu quyết tại pháp nhân mới này.

Trong khi đó, VFTP sẽ tiếp tục quản lý toàn bộ tài sản phục vụ hoạt động sản xuất tại Việt Nam, phần vốn sở hữu tại CTCP Giải pháp Năng lượng Xanh VinEG cùng các thỏa thuận liên quan đến bất động sản. Doanh nghiệp cũng tiếp tục chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ tài chính phát sinh với bên thứ ba, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các chủ nợ liên quan.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất tái cấu trúc, VinFast dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại VFTP cho nhóm nhà đầu tư do CTCP Nghiên cứu và Phát triển Đầu tư Tương lai dẫn đầu. Giá trị giao dịch ước tính khoảng 13.309 tỷ đồng , tương đương 530 triệu USD .

Ngày 30/6, VinFast Auto Ltd. xác nhận đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng này, qua đó chấm dứt toàn bộ quyền lợi vốn cổ phần tại VFTP.