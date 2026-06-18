Diễn biến mới trong kế hoạch chia tách của VinFast

VinFast vừa phát thông báo mới nhất tới người sở hữu trái phiếu sau thương vụ chia tách công ty.

VFTP đã gửi thông báo đến các trái chủ về kế hoạch chia tách doanh nghiệp. Ảnh: VinFast.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) vừa gửi báo cáo công bố thông tin bất thường tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thông báo tới các trái chủ về kế hoạch chia tách doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo nghị quyết ban hành ngày 16/6, VinFast sẽ thực hiện tách doanh nghiệp bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ cùng phần vốn của các cổ đông hiện hữu để thành lập một pháp nhân mới. Sau quá trình này, VFTP vẫn tiếp tục tồn tại và hoạt động bình thường.

Pháp nhân mới được thành lập mang tên CTCP VinFast Việt Nam (VFVN), đặt trụ sở tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng), với vốn điều lệ gần 5.184 tỷ đồng . Trong khi đó, VFTP sau chia tách vẫn duy trì vốn điều lệ hơn 85.609 tỷ đồng .

Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, VinFast đã phát đi thông báo tới các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu nhằm bảo đảm tính minh bạch và làm rõ tác động của quá trình tái cấu trúc. Theo đó, VFTP và VFVN sẽ cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản phát sinh trước thời điểm chia tách, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với chủ nợ hoặc người sở hữu trái phiếu.

Doanh nghiệp cũng khẳng định việc chia tách không làm thay đổi các điều kiện, điều khoản của các lô trái phiếu đang lưu hành, không ảnh hưởng đến đại diện người sở hữu trái phiếu và không phát sinh nghĩa vụ mua lại trái phiếu trước hạn.

VFTP được thành lập năm 2017 trong hệ sinh thái VinFast do Chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập. Hiện doanh nghiệp sở hữu hai nhà máy sản xuất của VinFast tại Hải Phòng và Hà Tĩnh. Giữa tháng 5/2026, VinFast công bố kế hoạch tái cấu trúc thông qua việc tách VFTP để thành lập VFVN.

Sau khi hoàn tất tái cấu trúc, VFVN sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản và hoạt động liên quan đến nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu, sở hữu trí tuệ, dịch vụ hậu mãi, bán hàng cùng phần vốn góp tại các công ty con, bao gồm Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast, VinFast Engineering Australia Pty Ltd và VinFast Germany GmbH. VinFast dự kiến nắm giữ 99,9% quyền biểu quyết tại pháp nhân mới này.

Ở chiều ngược lại, VFTP sẽ giữ lại toàn bộ tài sản phục vụ hoạt động sản xuất tại Việt Nam, phần sở hữu tại CTCP Giải pháp Năng lượng Xanh VinEG cùng các thỏa thuận liên quan đến bất động sản. Doanh nghiệp cũng tiếp tục chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ tài chính phát sinh với bên thứ ba, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các chủ nợ liên quan.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất chia tách, VinFast dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại VFTP cho nhóm nhà đầu tư do CTCP Nghiên cứu và Phát triển Đầu tư Tương lai dẫn đầu. Tổng giá trị giao dịch vào khoảng 13.309 tỷ đồng , tương đương 530 triệu USD .

Thông qua thương vụ này, mảng sản xuất của VinFast tại Việt Nam sẽ được chuyển giao cho bên thứ ba. Sau giao dịch, VFTP sẽ hoạt động như một nền tảng sản xuất độc lập, đảm nhiệm gia công và lắp ráp các dòng xe mang thương hiệu VinFast theo thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật do VFVN cung cấp. Trong khi đó, VinFast sẽ tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường quốc tế và đầu tư vào các công nghệ lõi.