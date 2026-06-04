Công ty sản xuất của VinFast có chủ tịch mới

Công ty Sản xuất và Kinh doanh VinFast vừa bổ nhiệm bà Thái Thị Thanh Hải làm Chủ tịch thay bà Lê Thị Thu Thủy trong bối cảnh nhà sản xuất xe điện đẩy mạnh tái cơ cấu và tăng vốn.

Tân Chủ tịch VFTP Thái Thị Thanh Hải. Ảnh: VinFast.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) vừa chính thức công bố thay đổi nhân sự cấp cao khi bà Thái Thị Thanh Hải được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT thay thế bà Lê Thị Thu Thủy.

Theo đó, bà Thái Thị Thanh Hải sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của VFTP. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vai trò Tổng giám đốc.

Bà Thái Thị Thanh Hải sinh năm 1974, quê quán Thái Nguyên. Bà tốt nghiệp cử nhân Kinh tế tại Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội và sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Irvine (Mỹ).

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1994, bà bắt đầu sự nghiệp tại Vaco - doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính và là tiền thân của Deloitte Việt Nam ngày nay. Trong suốt 20 năm gắn bó với Deloitte Việt Nam, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng trước khi trở thành Phó tổng giám đốc.

Năm 2014, bà gia nhập Vingroup và giữ chức Phó chủ tịch tập đoàn phụ trách nội bộ. Từ đó đến nay, bà là một trong những lãnh đạo cấp cao gắn bó lâu năm với hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, VinFast đã đồng loạt thay đổi nhân sự lãnh đạo tại cả hai pháp nhân trong nước và quốc tế.

Trước đó, vào cuối tháng 5, VinFast Auto - pháp nhân niêm yết trên sàn Nasdaq - cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả ông Phạm Nhật Vượng, giữ chức Chủ tịch HĐQT thay bà Lê Thị Thu Thủy. Sau khi rời HĐQT VinFast Auto, bà Lê Thị Thu Thủy tập trung cho vai trò Phó chủ tịch Vingroup.

Những động thái diễn ra trong bối cảnh VinFast đang triển khai chương trình tái cấu trúc quy mô lớn. Theo công bố hồi tháng 4, VFTP đã tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành 1 tỷ cổ phần mới, nâng vốn điều lệ từ 80.793 tỷ đồng lên 90.793 tỷ đồng . Với quy mô này, VinFast đã vượt công ty mẹ Vingroup để trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trong toàn bộ hệ sinh thái.

Song song với kế hoạch tăng vốn, ngày 26/5, HĐQT Vingroup đã thông qua nghị quyết tách VFTP để thành lập pháp nhân mới mang tên CTCP VinFast Việt Nam (VFVN) với vốn điều lệ dự kiến gần 5.184 tỷ đồng . Doanh nghiệp cũng mở rộng phạm vi hoạt động khi bổ sung thêm các ngành nghề như phát triển trò chơi điện tử và cho thuê máy móc, thiết bị.

Liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc này, bà Thái Thị Thanh Hải từng cho biết bản chất của thương vụ là nhóm nhà đầu tư cùng ông Phạm Nhật Vượng sẽ mua lại một phần tài sản của VinFast Việt Nam hiện hữu, bao gồm 2 nhà máy sản xuất tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 13.309 tỷ đồng .

Không chỉ tiếp nhận các tài sản sản xuất, bên mua còn phải kế thừa phần lớn các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của VinFast hiện tại. Tính đến ngày 31/3/2026, tổng giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ phải trả này vào khoảng 182.000 tỷ đồng . Sau tái cấu trúc, đơn vị sở hữu hai nhà máy sẽ thực hiện hoạt động sản xuất ôtô theo đơn đặt hàng của VinFast.

Theo bà Thái Thị Thanh Hải, sau khi hoàn tất tái cấu trúc, VinFast Việt Nam về cơ bản sẽ xử lý được phần lớn gánh nặng nợ vay, chỉ còn lại một khoản nợ ở mức nhỏ. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho rằng quá trình tái cơ cấu không chỉ giúp VinFast rút ngắn thời gian đạt điểm hòa vốn mà còn tạo nền tảng tài chính ổn định và bền vững hơn trong dài hạn.

Theo kế hoạch hiện nay, VinFast Việt Nam dự kiến bắt đầu có lãi từ năm 2027.