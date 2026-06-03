Cả nước tiêu thụ bao nhiêu xăng E10 sau một ngày mở bán?

Sau ngày đầu tiên triển khai bán đại trà xăng E10 trên toàn quốc, Bộ Công Thương ghi nhận lượng tiêu thụ tương đương mức sử dụng xăng khoáng trước đây.

Xăng E10 chính thức được bán đại trà trên toàn quốc kể từ ngày 1/6. Ảnh: PV OIL.

Tại buổi làm việc của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai cung ứng, phân phối xăng sinh học E10 diễn ra ngày 2/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có báo cáo cập nhật về tình hình tiêu thụ xăng E10 trên cả nước sau khi mở bán đại trà ngày 1/6.

Theo Bộ Công Thương, trong ngày đầu tiên cả nước chuyển sang phân phối xăng E10, mức tiêu thụ cơ bản tương đương với xăng khoáng trước đây.

Cụ thể, mức tiêu thụ xăng sinh học của toàn hệ thống trên cả nước khoảng 29.000 m3/ngày (lượng xăng tiêu thụ trung bình 32.000 m3/ngày) do vẫn còn một số cửa hàng tiêu thụ nốt lượng tồn xăng khoáng còn lại.

Sau một ngày triển khai chuyển đổi xăng sinh học E10, việc cung ứng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cơ bản diễn ra thuận lợi, nguồn cung được bảo đảm, hệ thống phân phối hoạt động ổn định.

Bộ Công Thương bước đầu ghi nhận phản ứng tích cực từ người dân và doanh nghiệp vận tải. Người tiêu dùng cơ bản cũng đồng thuận với chủ trương sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã chủ động tổ chức cung ứng, đáp ứng nhu cầu thị trường, không để xảy ra gián đoạn hoặc thiếu hụt.

Đến nay, nguồn cung xăng khoáng nền và ethanol được bảo đảm, năng lực phối trộn đáp ứng yêu cầu, hệ thống phân phối đã hoàn tất chuyển đổi; toàn bộ thị trường được cung ứng bằng xăng E5 và xăng E10, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng.

Do mặt hàng xăng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên các doanh nghiệp đang tự tính giá cơ sở. Ghi nhận tại các cửa hàng bán xăng E10 được niêm yết giá đầy đủ theo quy định và từ thời điểm phân phối thử nghiệm tháng 8/2025 đến nay, giá xăng E10 luôn thấp hơn giá xăng khoáng cùng loại.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc thực hiện lộ trình xăng E10, theo đó xác định kể từ ngày 1/6, xăng E10 được xác định là mặt hàng xăng dầu Nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng khoáng RON 95-III. Khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Công Thương sẽ thực hiện điều hành giá xăng E10.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trước khi triển khai lộ trình chuyển đổi sang xăng E10, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và các chuyên gia tiến hành khảo sát, đánh giá tác động kỹ thuật, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, chuẩn bị nguồn cung, năng lực phối trộn, hạ tầng phân phối và công tác truyền thông.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết doanh nghiệp đã triển khai bán xăng E10 trên toàn bộ hơn 1.800 cửa hàng và hơn 1.400 thương nhân nhượng quyền. Petrolimex đã đầu tư hệ thống phối trộn xăng E10 với năng lực khoảng 7,7 triệu m3/năm, đáp ứng không chỉ nhu cầu của hệ thống mà còn có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp khác.

Về phía Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL), đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh PV OIL cùng các nhà máy lọc dầu trong nước bảo đảm nguồn cung xăng nền cho thị trường; đồng thời đã khôi phục hoạt động Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, từng bước nâng công suất để đáp ứng nhu cầu ethanol phục vụ phối trộn xăng E10. Hệ thống phối trộn của PV OIL cũng đủ năng lực hỗ trợ các doanh nghiệp đầu mối khác triển khai xăng E10.

Hai doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan quản lý sớm hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật đối với xăng E10 và xăng nền, bảo đảm tính ổn định để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch nhập khẩu, phối trộn và cung ứng từ năm 2027; rà soát các quy định kiểm định, hợp quy theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh chồng chéo trong quá trình quản lý chất lượng.

Bên cạnh đó, Petrolimex và PV OIL đề nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng logistics, cảng tiếp nhận nhiên liệu ethanol; có cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất ethanol trong nước.