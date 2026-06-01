Giá xăng E10 được xác định như thế nào?

Từ ngày 1/6, xăng E10 chính thức thay thế xăng truyền thống trên toàn quốc. Đại diện Bộ Công Thương đã lên tiếng về những yếu tố quyết định giá bán của loại nhiên liệu mới này.

Giá xăng E10 được hình thành từ giá xăng nền, ethanol, chi phí sản xuất, logistics, phân phối, lợi nhuận và thuế. Ảnh: Hoài Bảo.

Tại tọa đàm "Sử dụng xăng E10 có đáng lo?" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, ông Đào Duy Anh - Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) - đã lý giải nguyên nhân Việt Nam lựa chọn chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học E10 từ ngày 1/6 thay vì duy trì song song với xăng khoáng như một số quốc gia.

Vì sao không sử dụng song song xăng khoáng và xăng sinh học?

Cụ thể, ông Đào Duy Anh cho biết quá trình xây dựng và triển khai lộ trình nhiên liệu sinh học theo Thông tư 50/2025/TT-BCT đã được Bộ Công Thương nghiên cứu một cách thận trọng trên cơ sở đánh giá toàn diện các điều kiện thực tế. Các nội dung được khảo sát bao gồm nguồn cung, hệ thống hạ tầng lưu chứa, phối trộn, vận chuyển cũng như mạng lưới phân phối tới người tiêu dùng.

Mục tiêu của chương trình nhiên liệu sinh học không chỉ dừng ở việc sử dụng một loại nhiên liệu mới mà còn hướng tới bảo vệ môi trường, giảm phát thải, tăng khả năng tự chủ và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

"Với tất cả những thông tin mà chúng tôi khảo sát, đánh giá thấy rằng đã đến thời điểm chín muồi, phải thực hiện một chủ trương rất đúng và được cụ thể hóa bằng các nghị quyết của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng cũng như quyết tâm của các bộ, ngành", ông nói.

Ông Đào Duy Anh - Phó cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương). Ảnh: VGP/Giang Thanh.

Đại diện Bộ Công Thương cho rằng khi đã có đầy đủ kết quả khảo sát và đánh giá thì “không có lý do gì” để tiếp tục duy trì và lưu thông xăng khoáng. Theo ông, nếu vẫn sử dụng xăng khoáng thì khó có thể thực hiện mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường tự chủ về an ninh năng lượng.

"Đó là lý do Bộ Công Thương cũng như Chính phủ quyết tâm đã chuyển đổi thì chuyển đổi một cách triệt để để đạt được những mục tiêu", ông Đào Duy Anh cho biết.

Liên quan đến vấn đề giá bán xăng E10, nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng, ông Đào Duy Anh cho rằng xăng sinh học cũng như các loại hàng hóa, nhiên liệu khác trên thị trường đều được hình thành giá từ nhiều yếu tố cấu thành.

Theo ông, giá xăng E10 được tính toán dựa trên giá nguyên liệu đầu vào như xăng nền và ethanol, cùng với giá thành sản xuất, chi phí logistics, chi phí bán hàng, lợi nhuận của nhà sản xuất, nhà phân phối và các loại thuế liên quan.

Ông cho biết giá nguyên liệu đầu vào chịu tác động trực tiếp từ diễn biến của thị trường thế giới.

"Chúng ta sống trên một thế giới mở, tất cả giá các nguyên liệu theo mặt bằng giá của thế giới. Vì vậy giá của thế giới lên thì nguyên liệu đầu vào của chúng ta cũng lên, và giảm thì chúng ta cũng giảm", ông cho biết, đồng thời nói thêm giá xăng sinh học được hình thành trên cơ sở cộng các chi phí sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận và thuế.

Xăng E10 đã phổ biến trên thế giới ra sao?

Đề cập đến kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng nhiên liệu sinh học, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, cho biết hiện có khoảng 65 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng xăng sinh học, tương ứng với khoảng 97% dân số thế giới.

Ông dẫn chứng tại Mỹ, tỷ lệ sử dụng xăng E10 đạt khoảng 98%, trong khi chỉ khoảng 2% là xăng khoáng dành cho một số khu vực vẫn duy trì các trạm cung ứng riêng. Tại châu Âu, E10 đã được sử dụng phổ biến. Nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Thái Lan cũng đã triển khai loại nhiên liệu này. Australia đang sử dụng E10, còn Nhật Bản dù có cách tiếp cận thận trọng nhưng cũng đặt mục tiêu sử dụng E10 vào năm 2027.

Ông Đỗ Văn Tuấn cho biết Việt Nam không cần trải qua giai đoạn thử nghiệm E10 như nhiều quốc gia đi trước. Ảnh: VGP/Giang Thanh.

"Như vậy, tại những khu vực và các quốc gia phổ biến trên thế giới, hầu hết E10 đã trở thành xăng tiêu chuẩn", ông Tuấn nhận định.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, một trong những lợi thế của Việt Nam khi triển khai E10 là không phải trải qua giai đoạn thử nghiệm như nhiều quốc gia đi trước.

"E10 người ta đã chạy ở Mỹ từ năm 1985 rồi. Như vậy chúng ta không phải là nơi thử nghiệm mà ngay lập tức được sử dụng một sản phẩm thế giới đã thử nghiệm", ông nói.

Ông cũng cho rằng xăng dầu là sản phẩm có tiêu chuẩn quốc tế rất cao. Vì vậy, xăng E10 tại Việt Nam và các nước về cơ bản có cùng tiêu chuẩn, chỉ có thể khác nhau ở một số phụ gia nhất định.

"Như vậy, chúng ta không mất quá trình để chuyển đổi. Và như thế, chúng ta không mất thời gian để đánh giá lại tính hiệu quả của xăng E10 đối với bức tranh tổng thể sử dụng cũng như là kinh tế", ông Đỗ Văn Tuấn cho biết.