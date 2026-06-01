Sàn chứng khoán 'vắng bóng' nhà đầu tư

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán suy yếu mạnh khi giá trị giao dịch rơi xuống đáy hơn một năm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước áp lực điều chỉnh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đầu tuần kém tích cực trong ngày 1/6 khi áp lực bán gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số VN-Index đánh mất hoàn toàn thành quả tăng điểm đầu phiên và lùi sâu xuống dưới mốc tham chiếu.

Ngay từ đầu phiên, thị trường từng có thời điểm giao dịch thuận lợi nhờ lực cầu xuất hiện tại một số cổ phiếu trụ. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm khi dòng tiền chưa cho thấy sự đồng thuận giữa các nhóm ngành. Trong bối cảnh lực cầu suy yếu, áp lực chốt lời tại các cổ phiếu dẫn dắt nhanh chóng chiếm ưu thế, kéo chỉ số chung trượt dốc trong phần lớn thời gian giao dịch.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản tiếp tục sụt giảm mạnh, phản ánh sự thận trọng cao độ của nhà đầu tư. Giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt khoảng 16.300 tỷ đồng , giảm 23% so với phiên gần nhất và là mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn đang đứng ngoài quan sát thay vì chủ động tham gia bắt đáy khi thị trường điều chỉnh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 18,95 điểm (-1%) xuống còn 1.844,54 điểm. Trong khi đó, diễn biến trên các sàn còn lại tích cực hơn đáng kể khi HNX-Index tăng 10,24 điểm (+3,5%) lên 305,18 điểm và UPCoM-Index tăng 0,56 điểm (+0,5%) lên 125,77 điểm.

Dù chỉ số chính giảm điểm, thị trường lại nghiêng về phía bên mua khi ghi nhận 359 mã tăng (gồm 26 mã tăng trần), 893 mã giữ tham chiếu và 302 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu VN30 tiếp tục là lực cản lớn nhất đối với chỉ số chung. Kết phiên, nhóm này ghi nhận 19 mã giảm giá, chỉ có 8 mã tăng và 3 mã đứng tham chiếu, qua đó khiến chỉ số VN30-Index giảm hơn 7 điểm xuống còn 1.989 điểm.

Tâm điểm gây áp lực lên thị trường hôm nay là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong đó, VIC giảm 3%, VHM mất 2,6%, VRE giảm 3,3% và VPL lùi 1,4%. Với quy mô vốn hóa lớn, nhóm cổ phiếu này đã lấy đi 14 điểm của VN-Index trong phiên.

Bên cạnh đó, chỉ số còn chịu tác động tiêu cực từ hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khác như GAS (-3,7%), BSR (-3,9%), MCH (-1,9%), MSB (giảm sàn), TCB (-1,2%) và CTG (-0,7%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn nỗ lực nâng đỡ thị trường. Nổi bật là MWG (+3,7%) cùng các mã FPT (+1,8%), GEE (+2,8%), VCB (+0,3%), VND (4,2%), MBB (+0,4%), PGV (+2,4%), GVR (+0,4%), SSB (+1,4%), VCF (+6,9%). Tuy nhiên, lực đỡ từ nhóm cổ phiếu này không đủ để bù đắp sức ép bán ra tại các mã vốn hóa lớn, khiến VN-Index tiếp tục đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, quy mô mua bán đã thu hẹp đáng kể so với những phiên trước đó. Dù vậy, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại ACB với giá trị bán ròng 109 tỷ đồng , tiếp đến là BSR (- 88 tỷ đồng ), MSB (- 87 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, MWG tiếp tục là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên giải ngân với giá trị 88 tỷ đồng . FPT và VCB cũng lần lượt được mua ròng khoảng 66 tỷ đồng và 46 tỷ đồng .