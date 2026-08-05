Giá vàng thế giới vượt 4.200 USD/ounce

Sau nhiều tuần trồi sụt quanh mốc 4.100 USD, giá vàng thế giới đã có cú nhảy vọt gần 150 USD lên 4.212 USD/ounce trong phiên giao dịch mới nhất.

Giá vàng thế giới đã tăng lên 4.212 USD/ounce - mức cao nhất trong một tháng qua. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới có cú bật tăng mạnh mẽ gần 150 USD lên 4.212 USD /ounce, mức cao nhất trong vòng một tháng qua. Dù hiện tại, kim loại quý đã thu hẹp đà tăng xuống quanh 4.195 USD /ounce, nhưng đây cũng là tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư đang nắm giữ tài sản trú ẩn này.

Cùng xu hướng, hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ cũng tăng đến 1,8% lên 4.227,4 USD /ounce.

Một trong những động lực khiến giá vàng bật tăng mạnh mẽ trên 4.200 USD sau nhiều tuần đến từ việc đồng USD tiếp tục chịu áp lực giảm giá, khiến các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, theo Reuters.

Theo ông Jamie Dutta, chuyên gia phân tích thị trường tại nền tảng giao dịch Nemo.money, ngày càng xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy các bên có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Vùng Vịnh.

Đơn cử mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã có các cuộc thảo luận "rất tích cực" với Iran trong suốt một ngày đàm phán hôm 4/8, làm gia tăng kỳ vọng cuộc xung đột kéo dài 5 tháng giữa hai bên có thể sớm kết thúc.

Trong khi đó, ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế phụ trách lĩnh vực khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, cho rằng những lo ngại về uy tín của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ giảm bớt khi ngân hàng trung ương tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng tới. Đây có thể là yếu tố tác động lên giá vàng, khiến kim loại quý giảm và lùi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD /ounce trước cuối năm nay.

Theo cập nhật trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 3,3% lên 61,5 USD /ounce, mức cao nhất kể từ ngày 7/7.

Đồng thời, giá bạch kim tăng 1% lên 1.752,20 USD /ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng 6 trong đầu phiên, trong khi giá palladium tăng 1,5% lên 1.373,35 USD /ounce và trước đó cũng đã leo lên mức cao nhất trong 2 tháng qua.