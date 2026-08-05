Người nắm cổ phiếu PNJ đón tin vui

Cổ đông PNJ tiếp tục đón tin vui khi cổ phiếu tăng kịch trần phiên thứ ba liên tiếp, góp mặt trong nhóm nâng đỡ thị trường giữa bối cảnh VN-Index quay đầu giảm nhẹ.

Cổ phiếu PNJ tiếp tục được "giải cứu". Ảnh: PNJ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 5/8 trong trạng thái giằng co và thận trọng, phản ánh tâm lý dè dặt của dòng tiền sau nhịp hồi phục khá tích cực ở 2 phiên trước đó. Đà tăng từ đầu phiên giúp VN-Index dễ dàng duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch, song lực cầu nhìn chung không đủ mạnh để đưa chỉ số bứt phá qua vùng cản quan trọng quanh mốc 1.780 điểm.

Trong bối cảnh thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới, trong khi nhiều nhóm cổ phiếu đã có nhịp hồi đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh mạnh cuối tháng 7, áp lực chốt lời ngắn hạn bắt đầu gia tăng. Điều này khiến chỉ số liên tục rung lắc trong biên độ hẹp trước khi chịu sức ép bán mạnh hơn về cuối phiên. Xu hướng phòng thủ xuất hiện rõ nét tại nhóm vốn hóa lớn đã khiến VN-Index đánh mất thành quả tăng điểm và lùi xuống dưới tham chiếu.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì hiện diện nhưng có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu thay vì mở rộng mua đuổi trên diện rộng. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt khoảng 21.700 tỷ đồng , tăng 12% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 0,77 điểm (-0,1%) xuống 1.776,46 điểm; HNX-Index tăng 7,18 điểm (+2,5%) lên 293,59 điểm; UPCoM-Index giảm 0,05 điểm (-0,1%) xuống 127,15 điểm.

Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên bán với 375 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn), 864 mã giữ tham chiếu, 308 mã tăng (gồm 28 mã tăng trần).

Áp lực điều chỉnh tập trung chủ yếu tại nhóm vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận tới 18 mã giảm, chỉ có 6 mã tăng và 6 mã đứng tham chiếu, khiến chỉ số đại diện mất hơn 10 điểm.

Trong nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới VN-Index, VCB (-1,2%), TCX (-2,6%), LPB (-1,5%), FPT (-1,7%), VNM (-1,5%), MSN (-1,8%), STB (-1,2%), GVR (-1,2%), VCK (-1,8%) và MCH (-0,7%). Đây đều là những mã có vốn hóa lớn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số, khiến nỗ lực hồi phục của thị trường không thành công.

Cổ phiếu PNJ đã hồi phục 25% giá trị từ đáy. Ảnh: TradingView.

Ở chiều ngược lại, lực đỡ của thị trường chủ yếu đến từ một số cổ phiếu riêng lẻ như VIC (+0,9%), HVN (+4,6%), GAS (+0,9%), PNJ (tăng trần), NVL (+3,7%), GEL (+4%), PLX (+2,4%), BSR (+0,6%), BVH (+1,4%) và TPB (+1,4%). Tuy nhiên, mức tăng của các cổ phiếu này chưa đủ để bù đắp áp lực điều chỉnh từ nhóm ngân hàng và công nghệ.

Điểm sáng nổi bật nhất của phiên tiếp tục thuộc về cổ phiếu PNJ khi mã này tăng kịch trần phiên thứ ba liên tiếp, đưa thị giá lên 37.900 đồng/cổ phiếu. Đà hồi phục mạnh diễn ra sau chuỗi phiên giảm sâu trước đó, khi cổ phiếu chịu áp lực bán rất lớn liên quan đến những thông tin bất lợi xoay quanh vụ án buôn lậu kim cương.

Dù đã bật tăng mạnh trong 3 phiên gần đây, thị giá PNJ hiện vẫn ở vùng thấp nhất kể từ đầu năm 2021 và thấp hơn khoảng 55% so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập hồi đầu năm nay. Điều này cho thấy cổ phiếu mới chỉ lấy lại một phần nhỏ những gì đã mất sau cú lao dốc kéo dài.