Nhiều cổ phiếu bị nhà đầu tư 'xa lánh' bỗng hút tiền trở lại

Cổ phiếu FPT, PNJ đồng loạt tăng kịch trần, cùng nhiều mã vốn hóa lớn bứt phá giúp VN-Index tăng hơn 27 điểm. Khối ngoại cũng quay lại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Nhiều cổ phiếu bị nhà đầu tư bán mạnh gần đây như FPT hay PNJ được gom trở lại. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần giao dịch mới bằng một phiên hồi phục mạnh mẽ trong ngày 3/8, qua đó lấy lại phần lớn số điểm đã đánh mất trong nhịp điều chỉnh gần nhất. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư nhanh chóng được thay thế bởi lực cầu chủ động, giúp VN-Index duy trì sắc xanh ngay từ đầu phiên và liên tục nới rộng đà tăng về cuối ngày.

Diễn biến tích cực xuất hiện trên diện rộng khi dòng tiền quay trở lại nhiều nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, lực bắt đáy và nhu cầu giải ngân mới đồng loạt gia tăng, đặc biệt ở các nhóm nguyên vật liệu, công nghệ, tiêu dùng, bất động sản và tài chính. Sự lan tỏa của dòng tiền giúp thị trường duy trì trạng thái hưng phấn trong phần lớn thời gian giao dịch.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục giữ ở mức cao với giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn đạt khoảng 20.600 tỷ đồng , tương đương phiên gần nhất. Dòng tiền duy trì ổn định cho thấy nhà đầu tư vẫn sẵn sàng tham gia thị trường sau giai đoạn rung lắc mạnh, đồng thời củng cố kỳ vọng về khả năng duy trì nhịp hồi phục.

Kết phiên, VN-Index tăng 27,06 điểm (+1,6%) lên 1.762,84 điểm; HNX-Index tăng 8,03 điểm (+3%) lên 279,28 điểm; UPCoM-Index tăng 0,08 điểm (+0,1%) lên 126,67 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía bên mua với 533 mã tăng (gồm 35 mã tăng trần), 799 mã giữ tham chiếu và 216 mã giảm (gồm 18 mã giảm sàn).

Tại nhóm vốn hóa lớn, rổ VN30 ghi nhận tới 24 mã tăng, chỉ có 5 mã giảm và duy nhất SSB đứng giá. Nhờ đó, chỉ số VN30 tăng hơn 45 điểm lên 1.917 điểm, đóng vai trò động lực chính kéo thị trường đi lên.

VN-Index tăng hơn 110 điểm từ đáy thiết lập hồi giữa tháng 7. Ảnh: TradingView.

Đà tăng của VN-Index được hỗ trợ bởi nhiều nhóm ngành thay vì phụ thuộc vào một vài cổ phiếu đơn lẻ. Ở nhóm ngân hàng có VCB (+2,5%), MBB (+6,7%), CTG (+3,3%), TCB (+3,5%), VPB (+2,8%) và HDB (+3,2%). Nhóm công nghệ gây chú ý khi FPT tăng kịch trần, trở thành một trong những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số.

Bên cạnh đó, dòng tiền cũng chảy mạnh vào nhóm công nghiệp với HPG (+3,9%), nhóm năng lượng với GAS (+3,8%) hay nhóm vận tải khi HVN tăng hết biên độ.

Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu từng chịu áp lực bán mạnh trong các phiên điều chỉnh gần đây đã có sự hồi phục ấn tượng. Ngoài FPT, thị trường còn chứng kiến PNJ, FRT, TCH và HVN đồng loạt tăng trần. Trong khi đó, PLX tăng 4,2%, DIG tăng 5,5% và CEO tăng 5,3%, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang cải thiện đáng kể.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện ở một số mã vốn hóa lớn. VIC giảm 0,5%, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới VN-Index. Theo sau là MCH (-2,3%), VNM (-1%), VHM (-0,1%), TCX (-0,2%), NLG (-2,3%), BMP (-1,1%), VBB (-0,8%), PDN (-2%) và KOS (-1,1%).

Khối ngoại cũng góp phần củng cố tâm lý tích cực khi quay trở lại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên toàn thị trường. Dòng vốn ngoại tập trung giải ngân mạnh vào FPT với giá trị mua ròng 524 tỷ đồng , HPG (+ 283 tỷ đồng ), VCB (+ 136 tỷ đồng ).

Ở chiều bán ra, NLG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 114 tỷ đồng . STB và TCB cùng bị bán ròng khoảng 71 tỷ đồng mỗi mã.