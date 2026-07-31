Cổ phiếu chủ chuỗi nhà thuốc Long Châu 'đắt hàng'

Bất chấp thị trường điều chỉnh, cổ phiếu FPT Retail tiếp tục tăng kịch trần phiên thứ hai liên tiếp sau báo cáo lợi nhuận quý II tăng gần gấp 3.

Chủ hệ thống nhà thuốc Long Châu báo lãi lớn trong quý II/2026. Ảnh: FRT.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 trong sắc đỏ, khi áp lực phòng thủ gia tăng mạnh sau nhịp hồi phục bứt phá hơn 40 điểm ở phiên trước.

Khi mới mở cửa, tâm lý nhà đầu tư vẫn khá tích cực nhờ dư âm từ phiên tăng mạnh hôm qua. Lực cầu chủ động giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong suốt buổi sáng, có thời điểm tăng gần 15 điểm, tiến sát vùng 1.760 điểm.

Tuy nhiên, trạng thái hưng phấn không kéo dài. Sau khoảng một giờ giao dịch, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng khiến chỉ số thu hẹp đáng kể biên độ tăng. Bước sang phiên chiều, lực bán lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm tài chính, tiêu dùng, dầu khí và bất động sản, khiến VN-Index chính thức đảo chiều và lùi xuống dưới mốc tham chiếu.

Thanh khoản toàn thị trường vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy dòng tiền chưa có dấu hiệu rút khỏi thị trường. Giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt khoảng 20.500 tỷ đồng , giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mặt bằng thanh khoản trong giai đoạn điều chỉnh vừa qua.

Kết phiên, VN-Index giảm 8,88 điểm (-0,5%) xuống 1.735,78 điểm. HNX-Index giảm 3,8 điểm (-1,4%) còn 271,25 điểm, trong khi UPCoM-Index vẫn giữ được sắc xanh khi tăng nhẹ 0,09 điểm (+0,1%) lên 126,59 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 429 mã giảm (gồm 35 mã giảm sàn), 786 mã giữ tham chiếu và 333 mã tăng (gồm 43 mã tăng trần).

Tại rổ VN30, áp lực điều chỉnh diễn ra rõ nét hơn khi có tới 18 mã giảm giá, chỉ 10 mã tăng và 2 mã đứng giá. Chỉ số VN30 theo đó giảm hơn 14 điểm, lùi xuống 1.872 điểm.

Cổ phiếu FRT được gom hàng mạnh mẽ. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm gây sức ép lên thị trường trong phiên hôm nay là cổ phiếu VIC của Vingroup. Mã này giảm 2,7%, qua đó lấy đi hơn 9 điểm của VN-Index và trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Bên cạnh VIC, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn cũng đồng loạt suy yếu như MSN (-2,7%), ACB (-2%), HDB (-2%), MCH (-1,3%), TCB (-1,2%), LPB (-1,5%), BSR (-1,4%), VPB (-0,8%) và SHB (-2,1%). Diễn biến điều chỉnh đồng loạt của nhóm bluechip khiến nỗ lực giữ nhịp của thị trường nhanh chóng thất bại.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn ghi nhận diễn biến tích cực và góp phần thu hẹp đà giảm của chỉ số. Đáng chú ý nhất là VCB tăng mạnh 5%, trở thành lực đỡ lớn nhất của VN-Index. Ngoài ra, BID (+2%), CTG (+1,2%), VRE (+2,1%), TCX (+1%), VHM (+0,1%), REE (+2,7%), MSB (+1,3%) trong khi FRT và TAL đồng loạt tăng kịch trần.

Trong nhóm tăng giá, cổ phiếu FRT của FPT Retail tiếp tục trở thành tâm điểm khi tăng hết biên độ phiên thứ hai liên tiếp, đưa thị giá lên 124.400 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong khoảng một tháng rưỡi.

Động lực của FRT đến từ kết quả kinh doanh quý II khởi sắc. Theo báo cáo tài chính vừa công bố, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 15.626 tỷ đồng , tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 450 tỷ đồng , gần gấp 3 lần cùng kỳ năm 2025.

Chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của FPT Retail. Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống này mang về doanh thu 21.448 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ. Mạng lưới kinh doanh tiếp tục được mở rộng lên 2.639 nhà thuốc và 236 trung tâm tiêm chủng trên cả nước, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường bán lẻ dược phẩm.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, sau một phiên mua ròng, khối ngoại đã quay lại bán ròng khoảng 360 tỷ đồng trên HoSE. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại VHM (- 249 tỷ đồng ), TCB (- 71 tỷ đồng ), VPB (- 68 tỷ đồng ).

Ở chiều mua vào, VCB được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị khoảng 270 tỷ đồng . FPT và VIC cũng được mua ròng lần lượt 119 tỷ đồng và 81 tỷ đồng , góp phần cân bằng phần nào áp lực bán trên thị trường.