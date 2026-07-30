VN-Index tăng dựng đứng

Sau khi lấy lại mốc 1.700 điểm, VN-Index tiếp tục bứt phá thêm gần 40 điểm, đưa chỉ số tiến sát 1.750 điểm nhờ lực cầu áp đảo trên diện rộng.

VN-Index tăng mạnh nhất gần 4 tháng qua. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 30/7 với diễn biến bứt phá mạnh mẽ, nối dài đà hồi phục sau khi VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm trong phiên trước. Tâm lý thận trọng từng bao trùm thị trường sau giai đoạn điều chỉnh sâu đã được giải tỏa đáng kể, giúp lực cầu chủ động quay trở lại ngay từ đầu phiên và nhanh chóng chiếm ưu thế.

Sắc xanh duy trì ổn định trong suốt thời gian giao dịch, thậm chí càng về cuối phiên càng được củng cố khi dòng tiền lan tỏa trên diện rộng. Không chỉ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhiều nhóm ngành như ngân hàng, bất động sản, xây dựng, hạ tầng, năng lượng và tiêu dùng đều đồng loạt tăng điểm, tạo nền tảng vững chắc cho đà đi lên của chỉ số.

Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt, phản ánh dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại sau nhiều phiên đứng ngoài. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt khoảng 21.000 tỷ đồng , cao hơn đáng kể so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 39,98 điểm (+2,4%) lên 1.744,66 điểm; HNX-Index tăng 3,37 điểm (+1,2%) lên 275,05 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng 0,35 điểm (+0,3%) lên 126,5 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng hẳn về bên mua với 560 mã tăng (gồm 40 mã tăng trần), 810 mã giữ tham chiếu và 179 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Dòng tiền đồng thuận kéo VN-Index tăng 40 điểm. Ảnh: TradingView.

Rổ cổ phiếu VN30 tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi có tới 28/30 cổ phiếu tăng giá. Chỉ duy nhất LPB giữ tham chiếu, trong khi VJC là mã duy nhất giảm điểm. Nhờ sự đồng thuận của nhóm vốn hóa lớn, chỉ số VN30-Index tăng hơn 37 điểm lên 1.886 điểm.

Động lực chính kéo VN-Index đến từ hàng loạt bluechip thuộc nhiều nhóm ngành, nổi bật là VHM (+5,6%), VCB (+3,5%), BID (+5,1%), CTG (+3,8%), TCB (+3,2%), TCX (+5,1%), MCH (+2,9%), VPB (+2,7%), VCK (tăng trần) và MWG (+5%). Sự đồng thuận của nhóm dẫn dắt giúp chỉ số duy trì đà tăng mạnh trong suốt phiên giao dịch.

Ở nhóm xây dựng và hạ tầng, dòng tiền cũng hoạt động sôi động khi GEX và GEL tăng trần. Bên cạnh đó, HAH (+2,8%), GEE (+5,2%), CII (+4,3%), VCG (+3,6%), CTD (+3%) cho thấy lực cầu quay trở lại với nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công và phát triển hạ tầng.

Nhóm năng lượng ghi nhận diễn biến tích cực với BSR (+3,6%), PVS (+3,3%), PVT (tăng trần), PLX (+2,7%), PVD (+2,7%), PVP (+3,9%) góp phần mở rộng đà lan tỏa của thị trường.

Trong khi đó, nhóm sản xuất và tiêu dùng cũng đồng thuận đi lên với VNM (+2%), BAF (+1%), KDC (+2,2%), DBC (+1,9%), HAG (+1,4%), SBT (+2,9%).

Khối ngoại cũng tham gia kéo giá cổ phiếu khi mua ròng khoảng 670 tỷ đồng trên toàn thị trường hôm nay. Lực mua tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC với giá trị mua ròng 194 tỷ đồng , VNM (+ 157 tỷ đồng ), MSN (+ 105 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất tại TCB (- 144 tỷ đồng ), ACB (- 66 tỷ đồng ), NVL (- 47 tỷ đồng ).