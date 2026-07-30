'Khai tử' dự án khách sạn Sheraton Phú Quốc sau hơn 10 năm dang dở

Dự án Sheraton Phú Quốc tại Bãi Trường chính thức bị chấm dứt sau hơn một thập kỷ chậm triển khai, bỏ hoang.

Khách sạn Sheraton nhiều năm bị bỏ hoang nhếch nhác tại Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Giám chụp năm 2022.

Dự án khách sạn Sheraton Phú Quốc nằm trên khu đất ven biển Bãi Trường vừa chính thức bị chấm dứt hoạt động sau nhiều năm chậm triển khai, bỏ hoang. Thông tin được ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc (An Giang) xác nhận với Tri Thức - Znews ngày 30/7.

Theo quyết định của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, dự án Sheraton Phú Quốc Resort do Công ty TNHH MTV Viễn Đông Phú Quốc làm chủ đầu tư đã bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cho biết sau khi dự án bị "khai tử", cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục xử lý tài sản gắn liền với đất và nghiên cứu phương án khai thác khu đất trong thời gian tới nhằm tránh lãng phí nguồn lực.

Sheraton Phú Quốc từng là một trong những dự án nghỉ dưỡng được kỳ vọng nhất tại Bãi Trường của đảo ngọc. Dự án nằm trên đường Trần Hưng Đạo, sở hữu khoảng 3 ha đất ven biển, gồm tổ hợp khách sạn 5 sao khoảng 300 phòng cùng trung tâm hội nghị, nhà hàng, spa, hồ bơi và các tiện ích nghỉ dưỡng. Công trình dự kiến được vận hành dưới thương hiệu Sheraton thuộc tập đoàn Marriott.

Theo quy hoạch ban đầu, dự án được khởi công từ đầu những năm 2010. Tuy nhiên, do khó khăn tài chính, chủ đầu tư chỉ xây dựng được phần thô khối khách sạn chính cao khoảng 6 tầng rồi dừng thi công từ năm 2015. Trong nhiều năm, công trình nằm phơi mưa nắng, sắt thép hoen gỉ, cỏ cây mọc um tùm ngay cửa ngõ khu du lịch Bãi Trường.

Đây cũng là một trong những dự án từng nhiều lần được cơ quan chức năng đưa vào diện rà soát do chậm triển khai. Năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cho biết trên địa bàn có hàng chục dự án chậm tiến độ cần xử lý theo kết luận thanh tra, trong đó Sheraton Phú Quốc là trường hợp điển hình. Khi đó, cơ quan quản lý khẳng định nếu chủ đầu tư tiếp tục vi phạm sẽ xem xét thu hồi dự án theo quy định.

Việc chấm dứt hoạt động dự án được đánh giá là động thái nhằm xử lý dứt điểm tình trạng nhiều khu "đất vàng" bị bỏ hoang tại Phú Quốc, trong bối cảnh đảo ngọc đang đẩy mạnh chỉnh trang hạ tầng và chuẩn bị cho các dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.