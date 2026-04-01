Phú Quốc có thêm 10.000 phòng khách sạn đến 2027

Nguồn cung lưu trú tại Phú Quốc đang tăng tốc mạnh trước thềm APEC 2027, với hơn 10.000 phòng mới dự kiến hoàn thành, tương đương gần 70% quy mô nguồn cung hiện hữu, theo Savills.

Nguồn cung khách sạn mới tại Việt Nam dự kiến tiếp tục tập trung chủ yếu ở các điểm đến ven biển, đặc biệt là Đà Nẵng và Phú Quốc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo thống kê của Savills, trong 3 năm tới, nguồn cung khách sạn mới tại Việt Nam dự kiến tiếp tục tập trung chủ yếu ở các điểm đến ven biển, dẫn đầu là Đà Nẵng và Phú Quốc.

Đáng chú ý, tại Phú Quốc, tốc độ phát triển dự án đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ cho sự kiện APEC 2027. Dữ liệu từ Savills Hotels cho thấy hơn 10.000 phòng, tương đương gần 70% tổng nguồn cung hiện hữu của Phú Quốc, đang trong giai đoạn phát triển và dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2027.

Động lực cho thị trường Phú Quốc

Chia sẻ tại Hội thảo Bất động sản & Nghỉ dưỡng MTE HCMC 2026 diễn ra chiều 31/3, ông Daniel Trịnh - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Sun Group - cho biết tập đoàn đang dồn lực chuẩn bị cho APEC 2027.

Hiện, Sun Group đã chuyển hướng từ phát triển các dự án đơn lẻ sang mô hình tổ hợp và điểm đến tích hợp, đồng thời xem APEC là "chất xúc tác" để nâng tầm Phú Quốc trên bản đồ du lịch toàn cầu. Các bước chuẩn bị hiện nay không chỉ nhằm phục vụ sự kiện, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn.

Ở góc độ thị trường, ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao khu vực Đông Nam Á của Savills Hotels cũng nhấn mạnh APEC được kỳ vọng là động lực quan trọng cho Phú Quốc.

Tuy nhiên, thành công của sự kiện không chỉ phụ thuộc vào việc hoàn thiện nguồn cung lưu trú, mà còn đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng giao thông, hậu cần, năng lực dịch vụ và sự phối hợp của toàn bộ hệ sinh thái du lịch.

Nhiều dự án đang được thi công ở Phú Quốc, hướng đến phục vụ APEC 2027. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thực tế, những nút thắt về hạ tầng kết nối, đặc biệt là hàng không, từng là rào cản lớn. Đại diện Sun Group thừa nhận giai đoạn 2023, du lịch Phú Quốc gặp khó do phụ thuộc vào nguồn cung chuyến bay. Dù hạ tầng lưu trú được đầu tư mạnh, việc tiếp cận điểm đến vẫn bị hạn chế bởi giá vé cao và số lượng chuyến bay ít.

Để giải bài toán này, tập đoàn đã phát triển hãng bay riêng Sun Phu Quoc Airways, đi vào hoạt động từ ngày 1/11/2025. Chỉ sau vài tháng vận hành, hãng đã sở hữu 10 máy bay, đồng thời hướng tới nâng quy mô đội tàu bay lên 25 chiếc trong năm nay và 100 chiếc vào năm 2030.

"Khi đạt quy mô hoàn chỉnh, khoảng 75% chuyến bay sẽ phục vụ kết nối trực tiếp Phú Quốc với các thị trường quốc tế", ông nói.

Song song đó, doanh nghiệp cũng tham gia vận hành nhà ga sân bay và đầu tư hệ thống tàu điện nhẹ, nhằm hoàn thiện chuỗi trải nghiệm liền mạch cho du khách. Những bước chuẩn bị này được kỳ vọng không chỉ đón đầu dòng khách từ APEC mà còn tạo nền tảng để Phú Quốc duy trì sức hút dài hạn sau sự kiện.

Dù vậy, theo ông Mauro Gasparotti, bài toán duy trì công suất và hiệu quả vận hành sau APEC sẽ là thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng

Trong bức tranh rộng hơn, thị trường du lịch Việt Nam đang phục hồi tích cực. Năm 2025, lượng khách quốc tế đạt hơn 21 triệu lượt, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ và cao hơn đáng kể so với mức trung bình của khu vực. Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu vượt Thái Lan để trở thành điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc.

Đà tăng trưởng này kéo theo sự cải thiện của ngành khách sạn. Theo Savills, chỉ số RevPAR (doanh thu trên mỗi phòng sẵn có) tại Việt Nam tăng gần 15% so với năm 2024, công suất phòng cải thiện và cơ cấu nguồn khách có sự chuyển dịch tích cực, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến hàng đầu trong khu vực.

Triển vọng thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định từ các thị trường trọng điểm, cùng với chính sách thị thực thông thoáng hơn, mở rộng kết nối hàng không và đầu tư mạnh vào hạ tầng du lịch. Tuy nhiên, ông Mauro Gasparotti lưu ý những biến động địa chính trị gần đây có thể gây gián đoạn ngắn hạn đối với nhu cầu du lịch toàn cầu.

"Việt Nam là một điểm đến linh hoạt và có khả năng thích ứng tốt, tuy nhiên, các căng thẳng gần đây đã và đang gây ra những gián đoạn ngắn hạn đối với nhu cầu du lịch, thể hiện qua việc gia tăng các yêu cầu hủy chuyến, trì hoãn kế hoạch cũng như điều chỉnh lịch trình tại nhiều thị trường quốc tế lớn", ông bổ sung.

Dù vậy, Việt Nam được đánh giá sẽ chịu tác động hạn chế hơn so với nhiều điểm đến khác, nhờ mức độ phụ thuộc thấp vào thị trường châu Âu và Trung Đông, đồng thời hưởng lợi từ vị trí gần các nguồn khách lớn tại Đông Bắc Á như Hàn Quốc và Trung Quốc.

Dù những biến động toàn cầu đang ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, Việt Nam được kỳ vọng sẽ chịu tác động ở mức thấp hơn so với nhiều điểm đến khác. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trên thực tế, hoạt động kinh doanh khách sạn tại Việt Nam vẫn đang được mở rộng. Tại hội thảo, bà Nelly Phương Tạ, Giám đốc cao cấp Mảng Kinh doanh vận hành khách sạn & giải trí của Masterise Group cho biết tập đoàn dự kiến khai trương các khách sạn đầu tiên trong chuỗi hợp tác quốc tế vào năm tới, gồm một dự án tại Hà Nội và 2 dự án tại Đà Nẵng.

Trong khi đó, bà Thu Lê - Tổng giám đốc T&T Hospitality - cho biết doanh nghiệp đang triển khai khoảng 15 dự án khách sạn, tập trung tại khu vực miền Trung, đồng thời mở rộng sang các loại hình bổ trợ như công viên giải trí và bảo tàng.

Ông Michael Piro - Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Indochina Capital - cho biết doanh nghiệp đang phát triển khu nghỉ dưỡng siêu sang mang thương hiệu Mandarin Oriental tại Phú Yên, dự kiến khai trương vào năm 2028.

Song song đó, chuỗi Wink Hotels tiếp tục mở rộng nhằm lấp khoảng trống giữa phân khúc cao cấp và bình dân. Hiện hệ thống đã vận hành 6 khách sạn với khoảng 1.500 phòng, và dự kiến nâng quy mô lên 2.000 phòng trong thời gian tới.