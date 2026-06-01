Biến động lãi suất ở BIDV, gửi tiền vào đâu lãi cao nhất?

BIDV vừa tăng lãi suất huy động để đưa mặt bằng lãi suất lên tương đương nhóm ngân hàng Big 4. Trong khi đó, đà giảm lãi suất trên toàn thị trường đã có dấu hiệu dần chậm lại.

BIDV vừa tăng mạnh lãi suất huy động. Ảnh: Quỳnh Trang.

Sau một thời gian duy trì mặt bằng lãi suất huy động thấp hơn 3 ngân hàng còn lại trong nhóm ngân hàng quốc doanh, BIDV vừa điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi, đưa mức lãi suất huy động trực tuyến (online) lên ngang bằng với các ngân hàng quốc doanh khác.

"Ông lớn" Big 4 tăng tốc

Theo biểu lãi suất tiền gửi online mới công bố, BIDV giữ nguyên lãi suất đối với các kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm. Trong khi đó, lãi suất ở các kỳ hạn dài được điều chỉnh tăng đáng kể.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi online lĩnh lãi cuối kỳ đối với các kỳ hạn 6-11 tháng tại BIDV đã được nâng lên 6,6%/năm, tăng 1,2 điểm % so với biểu lãi suất trước đó. Với các kỳ hạn dài 12-36 tháng, BIDV hiện áp dụng mức lãi suất đồng loạt 6,8%/năm. So với trước đó, lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng tăng 0,9 điểm %, còn kỳ hạn 24-36 tháng tăng 0,8 điểm %.

Sau đợt điều chỉnh này, mặt bằng lãi suất tiền gửi online của nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã gần tương đương nhau, chỉ riêng Vietcombank hiện vẫn niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng ở mức 6,3%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi tại quầy của khách hàng cá nhân, BIDV đang áp dụng lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng; 2,4%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; 3,5%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 5,9%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng. Mức lãi suất huy động cao nhất tại quầy hiện là 6%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng.

Trong khi đó, làn sóng giảm lãi suất huy động cũng đã có dấu hiệu chững lại. Nếu trong tháng 4 có hơn 30 ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất tiền gửi, thì trong tháng 5, chỉ còn khoảng 10 ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất theo hướng hạ nhiệt, chủ yếu được điều chỉnh trong những ngày cuối tháng.

Sacombank là ngân hàng điều chỉnh nhiều nhất với 3 lần thay đổi lãi suất trong tháng 5, gồm 1 lần tăng và 2 lần giảm. Theo biểu lãi suất mới nhất, ngân hàng này giảm 0,1-0,3 điểm % lãi suất đối với nhiều sản phẩm tiền gửi. Hiện lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 1-5 tháng tại nhà băng này vào khoảng 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng trở lên ở mức 6,6%/năm.

MBV mới đây cũng giảm đồng loạt 0,2 điểm % đối với lãi suất tiền gửi online các kỳ hạn 6-36 tháng, đưa lãi suất cao nhất xuống còn 7%/năm. ACB cũng có đợt giảm mạnh lãi suất ở nhóm kỳ hạn trung và dài hạn với lãi suất tiền gửi 6 tháng giảm từ 7,1%/năm xuống 4,9%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng giảm từ 7,3%/năm xuống 5,7%/năm.

Tương tự, LPBank đã giảm 0,1 điểm % lãi suất tại một số kỳ hạn; MB giảm 0,1-0,2 điểm % ở các kỳ hạn dài; còn OCB giảm 0,2 điểm % ở hầu hết kỳ hạn gửi...

Hiện số lượng ngân hàng triển khai các chương trình cộng lãi suất cũng đã giảm đáng kể so với tháng trước, trong khi mức ưu đãi cũng thu hẹp khoảng 0,5 điểm %.

Gửi tiền vào đâu lãi tốt nhất?

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm biểu lãi suất tiền gửi, trường hợp gửi kỳ hạn ngắn 1-5 tháng, mức lãi suất cao nhất người dân có thể nhận được hiện nay là 4,75%/năm (theo trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước). Hiện hầu hết ngân hàng thương mại đều đang áp dụng mức lãi suất này với các khoản tiền gửi dưới 6 tháng, bao gồm cả nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank...

Đối với kỳ hạn gửi 6 tháng, khoảng cách lãi suất giữa các ngân hàng được nới rộng. MBV hiện dẫn đầu với lãi suất 7%/năm; tiếp đến là LPBank và PGBank cùng trả 6,9%/năm; BacABank trả 6,85%/năm và BVBank chấp nhận mức 6,7%/năm. Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, VietinBank, BIDV và Vietcombank hiện cùng niêm yết ở 6,6%/năm.

Với kỳ hạn gửi 12 tháng, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng hiện dao động trong khoảng 5,9-7%/năm. Trong đó, mức cao nhất thuộc về LPBank, MBV, PGBank và VIB với cùng mức chi trả 7%/năm.

Theo sau là BacABank và OCB khi cùng trả 6,9%/năm. Trong nhóm ngân hàng Big 4, Agribank, VietinBank, BIDV và Vietcombank cùng niêm yết lãi suất các khoản tiền gửi kỳ hạn này ở mức 6,8%/năm.