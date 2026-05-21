Lãi suất hạ nhiệt, gửi tiền vào đâu lời nhất?

Thị trường tiền gửi tiết kiệm đang có sự phân hóa rõ nét tại các kỳ hạn. Đây là thời điểm người gửi tiền tìm hiểu kỹ biểu lãi suất thay vì chỉ trung thành với ngân hàng đã quen.

Lãi suất gửi tiền vào ngân hàng kỳ hạn dài 12 tháng trở lên tốt nhất hiện đạt 7,2%/năm. Ảnh: Nam Khánh.

Từ đầu tháng đến nay, bên cạnh Sacombank, Saigonbank và OCB có điều chỉnh lãi suất nhỏ lẻ, sự kiện đáng chú ý nhất trên thị trường lãi suất là việc ACB hạ mạnh lãi suất tiết kiệm online trên toàn bộ kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng.

Theo đó, kỳ hạn gửi tiền 6 tháng của nhà băng này từ 7,1%/năm rơi xuống còn 4,9%/năm, tức giảm tới 2,2 điểm %. Kỳ hạn 9 tháng từ 7,2% về 5,1%/năm, kỳ hạn 12 tháng từ 7,3%/năm còn 5,7%/năm.

Ngay cả các kỳ hạn ngắn 1-3 tháng vốn đã ở mức trần quy định 4,75%/năm cũng bị cắt về còn 4,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 4,6%/năm cho kỳ hạn 2 tháng và 4,7%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.

Khảo sát mặt bằng chung trên toàn thị trường, lãi suất ngân hàng đang phân hóa theo từng kỳ hạn. Ở nhóm kỳ hạn ngắn, Ngân hàng Nhà nước áp mức trần 4,75%/năm và đây vẫn là mức cao nhất mà người gửi tiền có thể nhận được.

Nhóm đạt trần gồm cả 4 ngân hàng quốc doanh (BIDV, Agribank, VietinBank, Vietcombank) lẫn một số tư nhân như MSB, OCB, PGBank, PVComBank, Sacombank, Saigonbank, Bảo Việt Bank, VIB. Nhóm này không có sự phân biệt đáng kể nên người gửi có thể ưu tiên chọn theo tiêu chí thuận tiện, uy tín hoặc khuyến mãi đi kèm.

Ở kỳ hạn 6 tháng chứng kiến sự phân hóa rõ nhất. MBV đang là ngân hàng duy nhất vượt ngưỡng 7%/năm khi niêm yết ở mức 7,2%/năm, cao hơn mặt bằng chung khoảng 0,3-0,6 điểm %, đây là mức chênh lệch không nhỏ nếu tính trên số tiền lớn và dài hạn.

Theo sau MBV có LPBank và PGBank đang cùng niêm yết ở mức 6,9%/năm; Bắc Á Bank niêm yết 6,85%/năm; BVBank ở 6,7%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh và OCB, Sacombank cùng đứng ở 6,6%/năm; ACB với 4,9%/năm cho kỳ hạn này.

Đáng chú ý ở kỳ hạn gửi tiền dài 12 tháng trở lên, MBV tiếp tục giữ vị trí đầu bảng với 7,2%/năm. LPBank bám sát ở 7,1%/năm. PGBank và VIB cùng niêm yết 7%/năm. Tiếp theo là nhóm 6,9%/năm gồm Bắc Á Bank, BVBank, OCB; nhóm 6,8%/năm gồm MSB, Sacombank; Techcombank ở 6,75%/năm; Bảo Việt Bank và Saigonbank ở 6,7%/năm. Ngoài ra, người gửi tiền cũng có thể lựa chọn NCB, VCBNeo (6,5%/năm) và MB (6,45%/năm).

Ngoài nhóm tiền gửi thông thường, thị trường cũng tồn tại một lớp lãi suất dành riêng cho sản phẩm tiền gửi giá trị lớn, với mức lãi suất vượt xa mặt bằng thông thường.

PVComBank hiện dẫn đầu toàn thị trường với mức 10%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, nhưng điều kiện đặt ra là số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng . HDBank niêm yết 7,7%/năm kỳ hạn 12 tháng với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng .

Cake by VPBank đang có chương trình ưu đãi 1,5%/năm cho khách hàng lần đầu sử dụng sản phẩm có kỳ hạn, đưa mức lãi suất lên tới 8,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng từ 100 triệu đồng. Bắc Á Bank cũng niêm yết 7,1%/năm cho khách hàng cá nhân gửi online trên 1 tỷ đồng , lĩnh lãi cuối kỳ.