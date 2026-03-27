Ông Trịnh Văn Quyết nêu điều trăn trở nhất khi đầu tư ở các địa phương

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cho rằng để phát triển du lịch, đô thị nghỉ dưỡng và hàng không cần “quấn quít như đôi tình nhân” mới có thể cùng phát triển bền vững.

Tại hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên”, lãnh đạo địa phương, các bộ, ngành, doanh nghiệp đã thảo luận về việc định hình lại không gian phát triển du lịch tỉnh Gia Lai theo hướng bài bản, bền vững.

Định hình lại điểm đến và sản phẩm du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết địa phương này có nhiều lợi thế để phát triển du lịch điểm đến, từ Eo Gió, Kỳ Co đến các giá trị văn hóa lâu đời như Chăm pa, cồng chiêng Tây Nguyên. Đáng chú ý, địa phương đã và đang thu hút các dự án quy mô lớn, như quảng trường đại nhạc hội 100 ha do một tập đoàn Hàn Quốc đầu tư, dự kiến vận hành từ tháng 8.

Theo ông, bên cạnh tài nguyên, yếu tố con người - sự mến khách, lối sống giản dị - là điểm cộng quan trọng để tạo thiện cảm với du khách.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: BTC.

Góp ý với địa phương, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho rằng sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai cần xây dựng lại quy hoạch phát triển du lịch trên cơ sở đánh giá lại toàn bộ tài nguyên. Trọng tâm là hình thành các sản phẩm đặc thù, đồng thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” về chính sách thu hút đầu tư, hạ tầng du lịch và xã hội.

Ông Khánh cũng đề cập yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số để phát triển du lịch thông minh, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng sản phẩm mới và tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương.

Theo ông, một trong những hạn chế hiện nay là thị trường chưa định hình rõ “Gia Lai mới” sau sáp nhập, do đó cần đẩy mạnh xúc tiến trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, công tác quản lý điểm đến phải được chú trọng, đảm bảo yếu tố an ninh, an toàn và thân thiện.

Về định hướng sản phẩm, đại diện cơ quan quản lý cho rằng Gia Lai có thể xây dựng một số điểm đến “flagship”, đóng vai trò dẫn dắt. Trong đó, hành trình kết nối rừng - biển được xem là trục chính, kết hợp các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, MICE, golf, du lịch biển, với hạt nhân là Quy Nhơn và Pleiku. Ngoài ra, cần phát triển các trải nghiệm văn hóa bản địa, gắn với không gian cồng chiêng và di sản Chămpa.

Điểm đến phải biết chiều "thượng đế”

Từ góc độ nhà đầu tư, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC - cho rằng để phát triển du lịch, đô thị nghỉ dưỡng và ngành hàng không cần phải “quấn quít như đôi tình nhân”, phối hợp chặt chẽ thì mới có thể cùng phát triển bền vững.

Ông Quyết nói điều trăn trở lớn nhất khi đến mỗi địa phương là làm sao đưa khách đến nhanh, thuận tiện và giữ họ ở lại lâu nhất. Theo ông, muốn kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu, điểm đến phải biết chiều "thượng đế” bằng hệ sinh thái sản phẩm đủ đa dạng, thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC. Ảnh: BTC.

Chia sẻ kinh nghiệm từ Quy Nhơn, ông cho biết Tập đoàn FLC đã đầu tư hơn một thập kỷ để hình thành quần thể nghỉ dưỡng tại đây. Ngay từ đầu, doanh nghiệp không chọn cách khai thác đơn thuần lợi thế biển, mà phát triển đồng bộ các sản phẩm như vui chơi giải trí, sân golf, vườn thú, trung tâm hội nghị quy mô lớn và hệ thống phòng họp linh hoạt. Theo ông, nếu chỉ có tắm biển, du khách sẽ rời đi rất nhanh; còn khi có thêm nhiều trải nghiệm, họ sẽ ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Đối với Pleiku, ông Trịnh Văn Quyết cho biết doanh nghiệp đang thiết kế các dòng sản phẩm mới phù hợp với đặc trưng cao nguyên, nhằm tạo cảm nhận khác biệt sau hành trình biển. Dự án FLC Pleiku đang triển khai và kỳ vọng hình thành các sản phẩm riêng cho khu vực này.

Đồng tình với quan điểm phối hợp giữa đô thị nghỉ dưỡng và hàng không, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết địa phương đang tổ chức lại không gian theo trục “Biển - Cao nguyên”, với 2 sân bay Phù Cát và Pleiku vận hành như một hệ thống. Quy Nhơn giữ vai trò nghỉ dưỡng, còn Pleiku phát triển trải nghiệm văn hóa - sinh thái, tạo thành hành trình liền mạch.

Song song, tỉnh định hướng chuẩn hóa các giá trị nông nghiệp và văn hóa - từ cà phê, hồ tiêu đến không gian cồng chiêng - thành sản phẩm du lịch có khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong giai đoạn đầu, Gia Lai tính đến mô hình bay thuê chuyến từ Đông Bắc Á để hút khách, đồng thời nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối biển - cao nguyên. Mục tiêu không chỉ là đưa khách đến, mà là kéo dài hành trình và gia tăng chi tiêu - yếu tố quyết định hiệu quả phát triển du lịch lâu dài.