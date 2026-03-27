Ông Trịnh Văn Quyết trở lại ghế Chủ tịch Tập đoàn FLC

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trở lại với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC tại một sự kiện liên quan đến du lịch, nghỉ dưỡng sáng nay (27/3) ở Quy Nhơn, Gia Lai.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện với vai trò Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC. Ảnh: BTC.

Tại hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” diễn ra sáng nay tại Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện với tư cách Chủ tịch Tập đoàn FLC. Đây là lần đầu tiên ông Quyết xuất hiện trở lại với vai trò cao nhất tập đoàn này sau gần 4 năm.

Kể từ khi tái xuất thương trường hồi cuối tháng 1, ông Trịnh Văn Quyết đã liên tục xuất hiện tại các hoạt động, sự kiện của Tập đoàn FLC cũng như hãng hàng không thành viên Bamboo Airways. Tuy nhiên, ở các lần tham gia trước đó, ông chủ yếu được giới thiệu với vai trò nhà sáng lập tập đoàn và hãng bay.

Hồi trung tuần tháng 2, ông Trịnh Văn Quyết đã có buổi làm việc với ông Michael Vu, CEO Boeing tại Việt Nam, nhằm trao đổi về định hướng tái khởi động các nội dung hợp tác đã ký trước đây và định hướng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways. Tại cuộc gặp này, ông được giới thiệu là nhà sáng lập Tập đoàn FLC và hãng hàng không Bamboo Airways.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ giữa Tập đoàn FLC, Bamboo Airways với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để trao đổi định hướng hợp tác và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, ông Quyết cũng tham gia với vai trò tương tự.

Tính từ thời điểm ông Quyết tái xuất thương trường, FLC và các công ty thành viên trong hệ sinh thái tập đoàn này liên tiếp ghi nhận nhiều động thái tích cực. Trong đó, Công ty Chứng khoán Artex đã chính thức được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 26/2. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Boeing, tập đoàn này cũng đã đàm phán về khả năng tái khởi động hợp tác, đồng thời đề xuất thuê dòng tàu bay 737 MAX...

Mới nhất, Tập đoàn FLC cho biết cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại Công ty CP Chứng khoán Artex từ ngày 6/3. Thông báo đánh dấu việc cổ đông FLC có thể giao dịch cổ phiếu trở lại sau gần 3 năm bị tạm dừng.

Trong khi đó, sự kiện sáng nay (27/3) gồm 3 phiên thảo luận chính, tập trung vào các trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2035. Trong đó, phiên thứ nhất với chủ đề Hàng không kích hoạt nền kinh tế xanh, tập trung phân tích vai trò của hạ tầng hàng không trong việc mở cửa thị trường du lịch và đầu tư cho các điểm đến mới.

Sau sáp nhập, Gia Lai là một trong số ít các tỉnh thành sở hữu tới 2 sân bay là Phù Cát và Pleiku. Trong đó, Phù Cát - cửa ngõ kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - đang được định hướng nâng cấp mạnh mẽ, hướng tới đạt công suất khoảng 5 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2050, đồng thời từng bước hoàn thiện các điều kiện để phát triển thành cảng hàng không quốc tế.

Còn sân bay Pleiku cũng được đề xuất nâng cấp với tổng vốn đầu tư khoảng 12.600 tỷ đồng , hướng tới công suất 4 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và 5 triệu lượt hành khách vào năm 2050, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của du lịch khu vực Tây Nguyên.

Theo định hướng, nhiều chuyên gia đề xuất mô hình phát triển hai sân bay Pleiku - Phù Cát như một hệ thống kết nối biển - cao nguyên, trong đó sân bay Phù Cát được định hướng là cửa ngõ quốc tế, còn sân bay Pleiku là trung tâm cao nguyên. Bên cạnh đó, xem xét tiềm năng khai thác các chuyến bay charter như một giải pháp kích hoạt thị trường du lịch quốc tế trong giai đoạn đầu.

Phiên thứ hai với chủ đề Dọn tổ đón “Đại Bàng” - Hạ tầng bất động sản khai mở tiềm năng trong chu kỳ tăng trưởng mới, tập trung thảo luận về vai trò của các nhà đầu tư chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, bao gồm nghỉ dưỡng, golf, MICE, dịch vụ và hàng không.

Phiên thứ 3 với chủ đề Một cánh bay, Hai điểm đến - Thiên đường du lịch biển kết nối với cao nguyên huyền bí kiến tạo ngàn giá trị, tập trung thảo luận về xu hướng du lịch mới của du khách quốc tế, đặc biệt là các hành trình trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng biển với khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa.