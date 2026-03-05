FLC phát thông báo quan trọng sau khi ông Trịnh Văn Quyết trở lại

Từ ngày 6/3, Công ty Chứng khoán Artex sẽ là đơn vị đầu mối trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến quản lý danh sách cổ đông của Tập đoàn FLC.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ chuyển sang cho Công ty Chứng khoán Artex quản lý. Ảnh: Đức Anh.

CTCP Tập đoàn FLC vừa thông báo tới cổ đông về việc thay đổi đơn vị quản lý danh sách cổ đông của doanh nghiệp. Theo đó, gần 710 triệu cổ phiếu FLC do hơn 64.000 cổ đông đang nắm giữ sẽ hủy đăng ký tại VSDC từ ngày 6/3. Trước đó, VSDC đã ngừng cung cấp các dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu đối với toàn bộ cổ phiếu FLC từ ngày 27/2.

Theo FLC, để đảm bảo việc quản lý danh sách cổ đông được thực hiện chuyên nghiệp, liên tục và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cổ đông cũng như hỗ trợ các thủ tục chuyển nhượng/thay đổi thông tin cổ đông, doanh nghiệp đã lựa chọn CTCP Chứng khoán Artex là đơn vị quản lý danh sách cổ đông của công ty.

Như vậy, từ ngày 6/3, Công ty Chứng khoán Artex sẽ là đơn vị đầu mối trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến quản lý danh sách cổ đông của FLC, bao gồm quản lý, cập nhật sổ đăng ký cổ đông; tiếp nhận, thực hiện và trả hồ sơ đối với các nghiệp vụ liên quan đến cổ đông.

Tập đoàn FLC cho hay việc hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC và chuyển đơn vị quản lý danh sách cổ đông nêu trên không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn FLC.

Artex là công ty chứng khoán từng gắn với hệ sinh thái Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết. Doanh nghiệp này trước đây hoạt động dưới tên Công ty Chứng khoán BOS, song đến tháng 7/2025 đã chính thức lấy lại tên Artex sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. Cùng với việc đổi tên, công ty cũng chuyển trụ sở về Tầng 1, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội.

Mới đây, vào ngày 26/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản về việc đưa Công ty Chứng khoán Artex ra khỏi diện kiểm soát. Theo đại diện doanh nghiệp, ngay trong tháng 3, Artex sẽ hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý để mở lại giao dịch chiều mua cho khách hàng.

Về phía Tập đoàn FLC, từ 31/12/2025, cổ phiếu FLC đã chính thức dừng giao dịch trên UPCoM, sau khi Tập đoàn FLC bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quyết định của cơ quan quản lý. Việc bị hủy giao dịch không làm thay đổi giá trị của cổ phiếu mà nhà đầu tư đang nắm giữ, tuy nhiên các cổ phần này sẽ không còn được mua bán trên các sàn chứng khoán chính thức.

Trước đó, mã chứng khoán FLC đã bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE từ đầu năm 2023 và tiếp tục bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Vừa qua, ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập và là cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã trở lại thương trường sau thời gian vướng vòng lao lý. Kể từ khi ông Trịnh Văn Quyết trở lại, FLC liên tục có nhiều chuyển động.

Mới đây nhất, doanh nghiệp này đã bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam, sinh năm 1991, giữ chức Tổng giám đốc.

Trước đó, FLC cũng bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng giữ chức Phó tổng giám đốc, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập FLC Biscom - đơn vị quản lý và vận hành hệ thống sân golf FLC.

Theo bà Trương Thị Thu Hà, Giám đốc nhân sự Tập đoàn FLC, năm 2026 được xác định là giai đoạn bản lề trong chiến lược phát triển của FLC, khi doanh nghiệp đồng thời thực hiện tái cấu trúc tổ chức theo chiều sâu và đẩy nhanh triển khai hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước.