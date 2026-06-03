Giá điện kéo CPI tháng 5 tăng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,29% do nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao trong mùa nắng nóng cao điểm.

CPI tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước do giá điện, giá xăng tăng. Ảnh: Lê Hiếu.

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), CPI tháng 5 đã tăng 0,29% so với tháng trước do giá điện, nước sinh hoạt tăng cùng với nhu cầu sử dụng cao trong thời tiết nắng nóng; đồng thời giá vật liệu xây dựng, nhà ở thuê, giá xăng cũng tăng theo. So với tháng 12/2025, chỉ số này đã tăng 3,61% và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 0,29% của CPI tháng 5 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm.

Đáng chú ý, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất 0,96% với giá thuê nhà tăng 0,71%. Trong đó, giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,69%; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,81%; giá điện sinh hoạt tăng 2,38%; nước sinh hoạt tăng 1,41%. Ở chiều ngược lại, giá gas giảm 1,5% theo giá thế giới, qua đó tác động làm giảm CPI chung 0,02 điểm %.

Tiếp đến, nhóm giao thông tăng 0,83%, chủ yếu do chỉ số giá xăng tăng 2,12%; phí học bằng lái xe tăng 0,82%; phí cầu đường tăng 0,68%; dịch vụ thuê ôtô, xe máy tự lái tăng 0,46%; dịch vụ trông giữ xe tăng 0,07%.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,21% do chi phí nhập khẩu, sản xuất và phân phối tăng. Trong đó, chỉ số giá thuốc lá tăng 0,47%; rượu bia các loại tăng 0,18%.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17% do chi phí nguyên vật liệu, nhân công và vận chuyển tăng. Một số mặt hàng có mức giá tăng gồm đèn điện thắp sáng; máy điều hòa nhiệt độ; quạt điện... Ở chiều ngược lại, giá bình nước nóng nhà tắm; máy xay sinh tố, ép hoa quả... giảm do một số hãng áp dụng chương trình khuyến mại.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,1% trong tháng 5 chủ yếu do thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng thuốc tăng. Nhóm giáo dục tăng do giá bút viết các loại; văn phòng phẩm và đồ dùng học tập khác và sản phẩm từ giấy tăng.

Riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14%, tác động làm CPI chung giảm 0,05 điểm %. Trong đó, giá lương thực giảm 0,68%; thực phẩm giảm 0,25%; riêng ăn uống ngoài gia đình tăng 0,36%.

Theo Cục Thống kê, chỉ số lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản đã tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,31% của CPI bình quân chung. Diễn biến này đến từ việc giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Cũng trong tháng 5, giá vàng thế giới giảm do hoạt động chốt lời sau thời gian tăng mạnh trước đó và tâm lý thị trường ổn định hơn, qua đó làm giảm nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 5 giảm 4,11% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới. Còn nếu so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá vàng hiện vẫn cao hơn 33,87%; so với tháng 12/2025 mức tăng là 6,27%. Tính bình quân 5 tháng so với cùng kỳ, chỉ số giá vàng tăng 65,97%.