Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

10 nhóm hàng tăng giá, lộ diện 1 nhóm giảm

  • Thứ hai, 4/5/2026 12:03 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

​Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong mức tăng 0,84% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,59% (tác động làm tăng CPI chung 0,59 điểm phần trăm), chủ yếu tăng giá ở một số mặt hàng sau: giá gas tăng 35,3%, giá dầu hỏa tăng 26,9%...

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,85% do chi phí nhập khẩu, sản xuất và phân phối tăng. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,78% do chi phí nguyên vật liệu, nhân công và vận chuyển tăng.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,58% (tác động làm CPI chung tăng 0,21 điểm phần trăm). Trong đó, ăn uống ngoài gia đình tăng 1,94% (tác động tăng 0,18 điểm phần trăm).

Cuc Thong ke anh 1

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,58%.

Theo Cục Thống kê, mức tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, trong đó giá gas tăng mạnh. Bên cạnh đó, chi phí nhân công, thuê mặt bằng và vận hành tăng, cùng với việc một số địa phương tăng cường sắp xếp, quản lý hoạt động kinh doanh vỉa hè, lòng đường khiến các cơ sở kinh doanh điều chỉnh giá bán để bù đắp chi phí.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác; văn hóa, giải trí và du lịch; may mặc, mũ nón, giày dép; thông tin và truyền thông; thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục... cùng tăng.

Riêng nhóm giao thông giảm 0,81% (tác động làm CPI chung giảm 0,08 điểm phần trăm) chủ yếu do giá xăng giảm 3,19% giảm theo giá thế giới.

Lạm phát cơ bản tháng 4 tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 4.761,71 USD/ounce, giảm 2,4% so với tháng 3. Trong tháng 4, giá vàng thế giới giảm do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4 giảm 6,71% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới.

Giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 27/4, chỉ số USD trên thị trường quốc tế bình quân tháng 4 đạt mức 98,63 điểm, giảm 0,73% so với tháng trước do chiến tranh thương mại leo thang, thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay.

Giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 26.360 VNĐ/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4 tăng 0,17% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng.

Theo Nghị quyết 244/2025/QH15, Quốc hội đặt mục tiêu kiểm soát CPI bình quân năm 2026 khoảng 4,5%.

Giá thịt heo đẩy CPI tháng 1 tăng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước chủ yếu do giá thịt heo tăng do nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng cao.

14:46 6/2/2026

CPI năm 2025 tăng 3,31%

Năm 2025, CPI của Việt Nam tăng 3,31%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Đóng góp lớn vào mức tăng này là giá thuê nhà, giá điện sinh hoạt, cùng chi phí ăn uống ngoài gia đình...

19:46 5/1/2026

CPI bình quân tăng 3,2% trong 9 tháng, hơn 1.332 doanh nghiệp mới

Bình quân 9 tháng năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,19%.

10:52 6/10/2025

https://tienphong.vn/10-nhom-hang-tang-gia-lo-dien-1-nhom-giam-post1840238.tpo?gidzl=7t8XBaP7VaKQQoWWHLvtH1Li9YPJMtSL2snnSbHP91bPQIT-0raZJmrgVNjLNYmRNpqfA6Pe0cTIHaTpJG

Việt Linh/Tienphong.vn

Cục Thống kê CPI nhóm hàng nhóm đồ uống nhóm hàng ăn chi phí

    Đọc tiếp

    Moody’s nang trien vong kinh te Viet Nam hinh anh

    Moody’s nâng triển vọng kinh tế Việt Nam

    27 phút trước 18:54 4/5/2026

    0

    Việt Nam là quốc gia duy nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương được Moody’s nâng triển vọng lên mức "Tích cực" trong đợt đánh giá mới.

    No cong My vuot 100% GDP hinh anh

    Nợ công Mỹ vượt 100% GDP

    43 phút trước 18:38 4/5/2026

    0

    Tình trạng nợ liên bang vượt quy mô nền kinh tế là dấu hiệu cho thấy áp lực tài khóa đang gia tăng tại Mỹ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý