CPI tháng 4 tăng 5,46% vì giá xăng dầu, vật liệu

Chỉ số CPI tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ năm ngoái do tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng…

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra vào chiều 4/5, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết chỉ số CPI tháng 4 đã tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tháng 3 (4,65%). Nguyên nhân là tác động chi phí đẩy từ giá xăng dầu, tác động dây chuyền đến giá cả dịch vụ giao thông, ăn uống, vật liệu xây dựng…

Trong tháng 4, Chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo giảm các loại thuế đối với xăng dầu về 0%. Nhờ đó, qua 8 lần điều chỉnh, giá xăng dầu đã giảm 3-20,5% (giá dầu giảm 20,5%) so với cuối tháng 3, hiện ở mức thấp so với khu vực. Tuy nhiên, do giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao (bình quân tháng 4 trên 110 USD /thùng), khiến giá xăng dầu trong nước vẫn tăng so với cùng kỳ.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát trong thời gian tới cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.

Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu với giá cạnh tranh; bảo đảm đủ điện trong mùa nắng nóng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số; thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách Nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Xây dựng trước ngày 10/5 cần có hướng dẫn cụ thể về điều chỉnh hợp đồng trong điều kiện biến động mạnh về giá vật liệu xây dựng. Các địa phương hoàn thành quy hoạch các mỏ trong quý II để bảo đảm đủ nguyên vật liệu cho các dự án đầu tư; tăng cường quản lý giá cả trên địa bàn.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 đã tăng 12,1% so với cùng kỳ, và mức tăng 4 tháng đầu năm đạt 11,1%. Mặc dù có chuyển biến tích cực, kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản tại Nghị quyết số 01/NQ-CP (13-15%).

Bên cạnh đó, khách quốc tế 4 tháng đạt gần 8,8 triệu lượt người, tăng 15% so với cùng kỳ, bằng 35% mục tiêu cả năm (25 triệu lượt người).

Về hoạt động đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I/2026 (theo giá hiện hành) đạt 744.700 tỷ đồng , tăng 10,7% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng của quý I/2025 (9,4%). Tuy nhiên, đến hết tháng 4 vẫn còn 46.200 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 của 14 bộ, cơ quan và 17 địa phương chưa phân bổ chi tiết.

Cùng với đó, vốn FDI đăng ký 4 tháng ước đạt 18,2 tỷ USD , tăng 32% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện ước đạt 7,4 tỷ USD , tăng gần 10%.

Đối với đầu tư tư nhân, tổng số vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế tăng hơn 4% so với cùng kỳ, trong khi vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động giảm 17%.