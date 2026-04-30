Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ ba liên tiếp trước áp lực lạm phát

Ngày 29/4, kết thúc phiên họp chính sách kéo dài hai ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định duy trì lãi suất tham chiếu ở mức 3,5 - 3,75%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Reuters.

Đây là lần giữ nguyên lãi suất thứ ba liên tiếp trong năm 2026, đúng với dự báo của thị trường.

Không giảm, dù một chút

Fed quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5 - 3,75%. Trong tuyên bố chính sách, cơ quan này vẫn duy trì định hướng như trước, cho thấy động thái tiếp theo nhiều khả năng sẽ là cắt giảm thay vì tăng lãi suất.

Nhưng tuyên bố đó đã vấp phải sự phản đối của 4 trên 12 thành viên, con số phản đối nhiều nhất tại một cuộc họp chính sách kể từ năm 1992. Sự chia rẽ này nhấn mạnh thách thức mà người kế nhiệm ông Powell có thể phải đối mặt khi ngân hàng trung ương điều hướng các rủi ro lạm phát mới từ các cú sốc năng lượng, theo Wall Street Journal.

Ba chủ tịch Fed khu vực - Beth Hammack của Cleveland, Neel Kashkari của Minneapolis và Lorie Logan của Dallas - ủng hộ quyết định về lãi suất nhưng phản đối việc duy trì “xu hướng nới lỏng” vốn đã gợi ý trong hai năm qua rằng một đợt cắt giảm lãi suất có khả năng xảy ra cao hơn một đợt tăng.

Một quan chức thứ tư, Thống đốc Fed Stephen Miran, đã phản đối theo hướng ngược lại, ông ủng hộ một đợt cắt giảm lãi suất.

Trong thông báo sau cuộc họp, Fed nhấn mạnh lạm phát đang tăng tốc do tác động từ giá năng lượng toàn cầu và sự bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Đáng chú ý, cơ quan này đã loại bỏ cụm từ "một chút" khi mô tả về đà tăng của lạm phát so với các kỳ họp trước, cho thấy sự lo ngại gia tăng về áp lực giá cả.

Dù thận trọng, Fed vẫn giữ nguyên quan điểm về việc đánh giá "mức độ và thời điểm của các đợt điều chỉnh lãi suất tiếp theo", tiếp tục để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai tùy thuộc vào diễn biến kinh tế.

Tại cuộc họp tháng 3, đa số quan chức Fed từng dự báo lãi suất sẽ giảm nhẹ vào cuối năm. Tuy nhiên, những rủi ro lạm phát mới phát sinh - đặc biệt là nguy cơ chi phí năng lượng tăng cao cố hữu do xung đột tại Iran - đã buộc các nhà hoạch định chính sách cảnh báo về việc kéo dài thời gian giữ nguyên lãi suất.

Điều này có thể trì hoãn hoặc làm chệch hướng lộ trình tái điều chỉnh mà Fed khởi xướng từ hai năm trước nhằm hạ nhiệt mức lãi suất cao từ giai đoạn 2022-2023. Thậm chí, một số quan chức đã bắt đầu tính đến kịch bản phải tiếp tục tăng lãi suất.

Ông Powell tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc dù ông Trump đòi điều tra hình sự

Hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc sau khi kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch vào tháng tới. Ông khẳng định mục đích là để bảo vệ tổ chức trước những "cuộc tấn công pháp lý chưa từng có" từ chính quyền Mỹ.

Quyết định phá vỡ tiền lệ hàng thập kỷ này đã làm lu mờ những chia rẽ nội bộ ngày càng sâu sắc về lộ trình lãi suất.

Ông Powell công bố quyết định này vào thứ Tư, ngay sau khi các quan chức Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất nhưng nảy sinh chia rẽ về việc duy trì tín hiệu cắt giảm lãi suất trong tương lai. Đây là một kết thúc đầy tranh cãi cho nhiệm kỳ chủ tịch kéo dài 8 năm của ông.

Nhiệm kỳ chủ tịch của ông kết thúc vào ngày 15/5, nhưng một nhiệm kỳ thống đốc riêng biệt cho phép Powell ở lại Fed cho đến đầu năm 2028. Trong nhiều thập kỷ, các chủ tịch Fed thường rời khỏi cơ quan ngay khi người kế nhiệm được nhậm chức.

Quyết định của ông làm nổi bật việc một chiến dịch công khai chưa từng có nhằm gây áp lực buộc Fed phải hạ lãi suất đã làm phức tạp thêm quá trình bàn giao cho Kevin Warsh, cựu Thống đốc Fed được Tổng thống Mỹ của ông Trump chọn để kế nhiệm Powell.

“Mối quan tâm của tôi thực sự nằm ở hàng loạt cuộc tấn công pháp lý nhắm vào Fed, điều đe dọa khả năng thực thi chính sách tiền tệ của chúng tôi mà không phải xem xét các yếu tố chính trị”, ông nói. “Tôi lo ngại rằng những cuộc tấn công này đang tàn phá tổ chức”.

Các quan chức Bộ Tư pháp đã đình chỉ một cuộc điều tra hình sự đối với việc Powell giám sát việc cải tạo tòa nhà của Fed vào tuần trước sau khi một tòa án chặn các trát hầu tòa ban hành cho ngân hàng trung ương vào tháng Ba, và sau khi Thượng viện đe dọa sẽ trì hoãn vô thời hạn việc phê chuẩn ông Warsh.

Cựu thống đốc Fed Kevin Warsh. Ảnh: Reuters

Ông Powell cho biết cuộc chiến pháp lý này khiến ông “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc ở lại cho đến khi các mối đe dọa được giải quyết hoàn toàn và minh bạch. Ông nói thêm rằng mình dự định sẽ giữ “hồ sơ kín đáo” với tư cách là một thống đốc và không có ý định can thiệp vào sự lãnh đạo ủy ban của ông Warsh.

Ông Trump đã phản hồi quyết định của Powell trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối thứ Tư: “Jerome ‘Quá Muộn’ Powell muốn ở lại Fed vì ông ta chẳng thể tìm được việc ở đâu khác”, ông viết.

Chặng cuối của cuộc chiến lạm phát

Trong phiên điều trần phê chuẩn tuần trước, ông Warsh đã phát đi tín hiệu về những thay đổi mang tính hệ thống, không chỉ nhắm vào cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và mang tính quán tính dưới thời Powell, mà còn tác động lên toàn bộ khung chính sách tiền tệ tổng thể.

Bên cạnh những cải cách đầy tham vọng, ông Warsh sẽ phải đối mặt với thách thức cấp bách: cú sốc cung thứ tư trong vòng 5 năm. Xung đột Trung Đông và các sắc thuế mới đã tác động mạnh đến nền kinh tế vốn từng ghi nhận đỉnh lạm phát 7% vào năm 2022. Những hệ lụy tích lũy đang thách thức niềm tin của Fed về khả năng đưa lạm phát từ mức 3% hiện tại quay trở lại mục tiêu 2%.

Các quan chức Fed đang phân tích ba giả thuyết chính, mỗi giả thuyết dẫn đến một hệ lụy khác nhau đối với lộ trình lãi suất:

Thuế quan chỉ là tạm thời: Đây là quan điểm chủ đạo của Fed, cho rằng đà tăng giá hàng hóa do thuế quan sẽ sớm hạ nhiệt, giúp tiến trình giảm lạm phát sớm trở lại quỹ đạo.

Chính sách chưa đủ thắt chặt: Nếu chính sách tiền tệ hiện tại chưa đủ độ nén như kỳ vọng, Fed sẽ phải duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài hơn.

Thay đổi hành vi doanh nghiệp: Đây là kịch bản rủi ro nhất, khi các doanh nghiệp sẵn sàng chuyển áp lực chi phí sang người tiêu dùng thay vì tự hấp thụ để giữ thị phần như tiền lệ trước đại dịch. Sự thay đổi này có thể khiến lạm phát trở nên dai dẳng và khó kiểm soát hơn.

Bất ổn tại Trung Đông khiến các dự báo trở nên phức tạp. Khi giá năng lượng đẩy lạm phát tổng thể tăng cao, các quan chức Fed cần thêm nhiều tháng để xác định liệu áp lực giá cơ bản đang hạ nhiệt, duy trì dai dẳng hay tiếp tục chuyển biến xấu.

Ông Kurt Lewis, cựu cố vấn cấp cao của Powell, nhận định lạm phát lõi hiện ở mức từ 3% trở lên. Fed đang giải thích tình trạng lạm phát hàng hóa cao từ mùa hè năm ngoái là do tác động của thuế quan. Tuy nhiên, nếu giả thuyết này không chính xác, Fed sẽ buộc phải đối mặt với thực tế rằng mức lãi suất hiện tại chưa đủ cao để kiềm chế lạm phát.