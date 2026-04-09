Fed có cắt giảm lãi suất năm nay?

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn dự báo về đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, bất chấp tác động từ cuộc xung đột Mỹ - Israel và Iran.

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu sau cuộc họp kéo dài 2 ngày 17 và 18/3. Ảnh: Reuters.

Biên bản cuộc họp tháng 3 vừa được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố cho thấy các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ vẫn kỳ vọng về việc hạ lãi suất năm nay, theo CNBC. Phần lớn thành viên cho rằng cuộc chiến tại Trung Đông hiện tại có thể dẫn tới nhu cầu nới lỏng chính sách tiền tệ, nếu giá xăng tăng cao ảnh hưởng tới thị trường lao động và túi tiền của người tiêu dùng.

Trước các biến động địa chính trị, các nhà hoạch định chính sách cho biết cần giữ sự "linh hoạt" khi đánh giá tác động của chiến tranh lên lạm phát, vốn vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, cũng như lên thị trường việc làm.

Một số thành viên Fed nhấn mạnh khả năng sau nhiều năm lạm phát vượt mục tiêu, kỳ vọng lạm phát dài hạn có thể trở nên nhạy cảm hơn với biến động giá năng lượng. Các thành viên nhận định tiến trình đưa lạm phát về mục tiêu 2% có thể chậm hơn dự kiến và rủi ro lạm phát duy trì trên mục tiêu đã gia tăng.

Đáng chú ý, các thành viên Fed đều đồng thuận sẽ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, không thay đổi so với dự báo cập nhật hồi tháng 12/2025. "Nhiều thành viên nhận định rằng, theo thời gian, việc hạ phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang có thể trở nên phù hợp nếu lạm phát giảm đúng như kỳ vọng", biên bản cho biết.

Còn với tình hình hiện tại, các quan chức Fed cho rằng cần giữ lãi suất ổn định trong khi theo dõi diễn biến, nhưng cũng bày tỏ lo ngại rằng xung đột tại Trung Đông có thể gây ra lạm phát kéo dài, từ đó buộc phải tăng lãi suất.

Về phía mình, Chủ tịch Fed Jerome Powell gần đây cho biết việc tăng lãi suất ngay lúc này để ngăn chặn lạm phát có thể gây ra những hệ quả tiêu cực dài hạn do độ trễ của chính sách tiền tệ.

Một số người lại cho rằng còn quá sớm để đánh giá các diễn biến tại Trung Đông sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kinh tế Mỹ, do đó việc tiếp tục theo dõi tình hình và đánh giá tác động đối với lập trường chính sách tiền tệ là điều cần phải thận trọng.

Biên bản cuộc họp cũng nêu rõ sự lo ngại của Fed về thị trường lao động. Tuy thị trường vẫn tạo ra đủ việc làm để giữ tỷ lệ thất nghiệp ổn định, tình hình tăng trưởng việc làm chủ yếu đến từ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững và tiềm năng tăng trưởng.

Cuộc họp ngày 17-18/3 của Fed diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, khiến chi phí năng lượng tăng vọt và làm dấy lên lo ngại lạm phát bùng phát trở lại. Lệnh ngừng bắn được công bố vào tối thứ Ba đã khiến giá dầu giảm mạnh, dù độ bền vững của thỏa thuận vẫn bị đặt dấu hỏi lớn.

Cuối cùng sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 11-1 để giữ nguyên lãi suất điều hành qua đêm trong khoảng 3,5-3,75%.

Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn mới đây giữa Mỹ và Iran đã khiến giới giao dịch nâng khả năng Fed có thể cắt giảm lãi suất.