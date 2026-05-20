Giá vàng miếng rớt thảm

Phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên chiều qua.

Sáng 20/5, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch sáng nay (20/5), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng so với giá chốt phiên chiều qua.

Không riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm giá vàng miếng, đưa giá bán về vùng 162 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng SJC đang ở vùng thấp nhất kể từ khi lập đỉnh lịch sử hồi tháng 3 ở mức 187,9 - 190,9 triệu đồng.

Tính chung trong khoảng 2 tháng, giá mỗi lượng vàng miếng đã giảm hơn 27 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra ở mức 3 triệu đồng, người mua vàng vùng đỉnh tháng 3 hiện đã lỗ hơn 30 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG TIẾP TỤC SUY YẾU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.5 159 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.5 162

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh. Sau điều chỉnh, Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở 159 - 162 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng miếng.

PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở 159 - 162 triệu/lượng. Riêng Công ty Mi Hồng hiện giao dịch vàng nhẫn ở 161,5 - 163 triệu đồng/lượng.

Đà suy yếu của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc mạnh. Chốt phiên giao dịch 19/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 84,2 USD xuống 4.481,1 USD /ounce.

Trước đó trong phiên, kim loại quý có thời điểm lùi sâu về dưới 4.460 USD /ounce, mức giá thấp nhất tính từ đầu tuần đến nay. Còn trong phiên đang diễn ra, giá vàng tiếp tục giảm thêm 19,8 USD xuống 4.461,3 USD /ounce.

Việc giá vàng tiếp tục giảm mạnh liên quan đến đồng USD dao động gần mức cao nhất trong 6 tuần qua, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức cao nhất hơn một năm, qua đó làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi, theo Reuters.

Trong khi đó, các tín hiệu từ Mỹ liên quan đến Iran vẫn trái chiều. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể vẫn phải tiến hành tấn công Tehran, trong khi Phó tổng thống JD Vance cho biết hai bên đang đạt được tiến triển và đều không muốn xung đột tái bùng phát.