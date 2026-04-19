Dự báo về lãi suất điều hành

Các chuyên gia từ UOB dự báo NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành, với lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong năm nay, đồng thời ưu tiên kiểm soát lạm phát bằng chính sách tài khóa và điều hành giá.

Khối Nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu Ngân hàng vừa công bố báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý I vừa qua. UOB dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tăng trưởng GDP quý I đạt 7,83% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 8,46% của quý IV/2025 nhưng vượt các dự báo trước đó là 7% của UOB và 7,6% của Bloomberg.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ các lĩnh vực chủ chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và dịch vụ. Đáng chú ý, sản lượng ngành chế biến, chế tạo tăng gần 10% so với cùng kỳ, gần tương đương mức 10,6% của quý trước và cao hơn cùng kỳ năm 2025. Điều này phản ánh sự ổn định của khu vực sản xuất - trụ cột chính của nền kinh tế.

Theo đánh giá của các chuyên gia UOB, cú sốc năng lượng toàn cầu đang tạo áp lực đáng kể lên nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Giá dầu Brent duy trì ở mức cao (100- 110 USD /thùng) không chỉ làm tăng chi phí vận tải và logistics mà còn ảnh hưởng đến nhiều ngành sản xuất.

Ngoài yếu tố giá, rủi ro về nguồn cung cũng trở nên đáng chú ý khi các tuyến vận tải quan trọng có thể bị gián đoạn. Trung Đông không chỉ là nguồn cung năng lượng mà còn cung cấp nhiều nguyên liệu đầu vào quan trọng như hóa dầu, phân bón, kim loại và vật liệu công nghiệp. Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, chuỗi cung ứng toàn cầu có thể chịu ảnh hưởng sâu rộng.

Trong bối cảnh lạm phát gia tăng nhưng chủ yếu do yếu tố chi phí đẩy, việc thắt chặt chính sách tiền tệ không được xem là giải pháp tối ưu. Các chuyên gia UOB nhận định Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, bao gồm lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong năm nay.

Thay vì sử dụng công cụ tiền tệ, trọng tâm ứng phó với lạm phát sẽ nghiêng về phía chính sách tài khóa và các biện pháp điều hành giá. Chính phủ sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc giảm thiểu tác động của chi phí đầu vào tăng cao, đồng thời đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Dù đối mặt với nhiều thách thức ngắn hạn, triển vọng trung và dài hạn của kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực nhờ các nỗ lực cải cách và đầu tư. Theo ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore), trong ngắn hạn, đặc biệt giai đoạn 2026-2027, Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn có thể cản trở việc đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên.

Các chuyên gia UOB cũng đánh giá Chính phủ đã xác định rõ một trong những “nút thắt” lớn nhất kìm hãm tăng trưởng là hạ tầng. Vì vậy, đầu tư công đang được đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực, từ giao thông, logistics, cảng biển và sân bay, điện, nước, hạ tầng số, y tế, giáo dục đến đào tạo nguồn nhân lực.

Việc tinh gọn bộ máy hành chính trong năm qua, như sáp nhập các tỉnh và bộ ngành hay áp dụng tiếng Anh trong công vụ, cũng được xem là những bước đi tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả và năng suất hoạt động.