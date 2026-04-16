Giá vàng thế giới biến động 'khó lường'

Giá vàng thế giới biến động mạnh liên tục khi nhà đầu tư đánh giá các tín hiệu mới nhất liên quan đến tình hình chiến sự Mỹ - Iran và tác động của cuộc chiến với triển vọng lãi suất.

Trong phiên giao dịch 15/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm tăng trên 4.840 USD/ounce nhưng sau đó suy yếu. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 15/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 49,9 USD xuống 4.790 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên cũng giảm 0,5% xuống 4.823,6 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã ghi nhận xu hướng phục hồi, có thời điểm chạm mốc 4.844 USD /ounce, cũng là mức cao nhất kể từ ngày 18/3. Tuy nhiên, giá kim quý sau đó suy yếu, hiện giao dịch quanh 4.818 USD /ounce (+0,58%).

"Vàng và bạc đang chứng kiến hoạt động chốt lời sau khi tăng mạnh lên các mức cao trong đêm", ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết.

Ông nói thêm trong các phiên gần đây, giá vàng có xu hướng tăng khi khẩu vị rủi ro của thị trường cải thiện và giảm khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng. Hiện, các nhà giao dịch đang tập trung nhiều hơn vào tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt và áp lực lạm phát.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến do ông phát động cùng Israel nhằm vào Iran sắp kết thúc, trong khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, nước đóng vai trò trung gian, đã tới Tehran nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột bùng phát trở lại, theo Reuters.

Trong khi đó, giá dầu nhích lên khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế. Sau 45 ngày kể từ khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa eo biển, việc lưu thông qua tuyến hàng hải này vẫn chưa chắc chắn dù đã có lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Chủ tịch chi nhánh Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể phải chờ đến năm 2027 mới bắt đầu cắt giảm lãi suất, nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài do xung đột tại Iran làm chậm tiến trình đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Thị trường hiện chỉ dự đoán khoảng 32% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Lãi suất cao hơn thường gây áp lực lên giá vàng do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này như một công cụ phòng ngừa lạm phát.

Ở các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,2% xuống còn 79,4 USD /ounce, trong khi bạch kim tăng 0,8% lên 2.119,52 USD /ounce. Giá palladium giảm 1,1% xuống 1.570,1 USD /ounce.