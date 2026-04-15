Giá vàng thế giới tiếp tục tăng khi đồng USD trở nên suy yếu, đồng thời kỳ vọng về việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng giúp hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Chốt phiên giao dịch 14/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 4.840 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 14/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 100 USD lên 4.840 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên tăng 1,7% lên 4.850 USD /ounce.

Mở đầu phiên, giá vàng tăng lên 4.792 USD /ounce, sau đó lùi dần về mốc dưới 4.750 USD /ounce. Tuy nhiên chỉ sau vài giờ, kim loại quý nhanh chóng tăng mạnh trở lại trên 4.800 USD /ounce.

Như vậy, giá kim quý đã bật tăng hơn 100 USD so với phiên liền trước và phục hồi hơn 18% kể từ vùng đáy ghi nhận hôm 23/3.

Còn trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng đã tăng thêm 12,6 USD lên 4.848 USD /ounce.

Đà tăng trở lại của giá vàng đến từ việc đồng USD mất giá. Điều này khiến vàng, được định giá bằng USD, trở nên rẻ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Về địa chính trị, mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự với Iran có thể được nối lại tại Pakistan trong vài ngày tới, sau khi các cuộc đàm phán vào cuối tuần trước đổ vỡ, khiến Washington áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran, theo Reuters.

Trước tình hình trên, ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định diễn biến thị trường vàng sẽ phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán tại Pakistan. Nếu tình hình diễn biến tích cực, kim loại quý sẽ tiếp tục tăng.

Mặt khác, dữ liệu cho thấy giá sản xuất tại Mỹ tăng thấp hơn dự báo trong tháng 3 do chi phí dịch vụ không đổi, tuy nhiên giá năng lượng tăng mạnh vì chiến sự với Iran vẫn đang gây áp lực lạm phát. Dù được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng lại kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Hiện, các nhà giao dịch đang định giá khoảng 33% khả năng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, thấp hơn so với kỳ vọng có 2 lần cắt giảm trước khi xung đột xảy ra. Các nhà phân tích tại Commerzbank cho rằng nếu thị trường chưa thực sự tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, giá vàng khó có thể giảm sâu hơn.

Ở các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 5,2% lên 79,5 USD /ounce, bạch kim tăng 1,3% lên 2.097 USD /ounce, trong khi palladium tăng 0,7% lên 1.585 USD /ounce.