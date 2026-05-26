Sân bay Long Thành phải khai thác thương mại trong năm nay

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành, bảo đảm đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra tiến độ thi công các dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và công tác vận hành, khai thác nhà ga T3 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo kết luận, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình quan trọng quốc gia, có vai trò đặc biệt trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đang nhận được sự quan tâm lớn từ Đảng, Quốc hội, Chính phủ và xã hội.

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Thủ tướng trong các lần kiểm tra dự án trước đó.

Trong đó, cần chú trọng định hướng phát triển “kinh tế sân bay”, xây dựng sân bay Long Thành theo tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”, trở thành trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực và quốc tế cùng hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại.

Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành và đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 “là không thay đổi, bắt buộc phải thực hiện”.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, để dự án có thể vận hành hiệu quả, toàn bộ hạng mục từ giao thông kết nối, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, các công trình kỹ thuật, đài kiểm soát không lưu đến trụ sở các cơ quan quản lý Nhà nước phải hoàn thành đồng bộ. Chỉ cần một hạng mục chậm tiến độ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình khai thác.

Vì vậy, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án thành phần được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, thiết bị và nhân lực, tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành đồng bộ trong năm 2026.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng lưu ý quá trình lắp đặt thiết bị phục vụ khai thác phải được kiểm tra, kiểm soát chất lượng, vận hành chạy thử đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tránh xảy ra sự cố sau khi đưa công trình vào sử dụng.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), lãnh đạo Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ liên quan.

ACV được giao xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tuần, gắn trách nhiệm tới từng cá nhân để theo dõi, đôn đốc tiến độ. Trong đó, ưu tiên hoàn thành hạng mục tuynel và cấp điện cho các công trình trước ngày 10/6, đồng thời cơ bản hoàn thành nhà ga hàng hóa trong tháng 10.

Hàng tuần, ACV phải báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Xây dựng và lãnh đạo Chính phủ để kịp thời theo dõi, chỉ đạo.