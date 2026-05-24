Mở nút giao Long Thành từ 24/5, kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Bộ Xây dựng yêu cầu tổ chức giao thông, điều chỉnh phương án thu phí để khai thác tạm nút giao Long Thành từ ngày 24/5.

Hiện trạng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày thông xe toàn tuyến. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai, Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Ban Quản lý dự án 85 cùng các đơn vị liên quan về việc tổ chức giao thông kết nối giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại nút giao Long Thành.

Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu điều chỉnh phương án thu phí để đưa nút giao vào khai thác từ ngày 24/5.

Văn bản được ban hành trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường và cuộc họp về phương án tổ chức giao thông toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 do đoàn công tác Bộ Xây dựng thực hiện ngày 20/5, với sự tham gia của lãnh đạo TP.HCM, Đồng Nai và nhiều đơn vị liên quan.

Theo Bộ Xây dựng, việc tổ chức kết nối giao thông nhằm bảo đảm tính liên thông giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với mạng lưới giao thông khu vực, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và phát huy hiệu quả đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì làm việc với VEC, ACV, Ban Quản lý dự án 85, các ban quản lý dự án của TP.HCM và Đồng Nai cùng lực lượng cảnh sát giao thông để thống nhất phương án tổ chức giao thông, khai thác tạm khu vực nút giao Long Thành - điểm kết nối giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cơ quan này cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn VEC điều chỉnh phương án thu phí trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống thu phí đồng bộ giữa các dự án. Việc thu phí phải bảo đảm an toàn, thuận lợi, tránh thất thoát và lãng phí. Các thủ tục liên quan cần hoàn tất để chính thức tổ chức lưu thông từ ngày 24/5.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng hướng dẫn ACV hoàn thiện thủ tục nghiệm thu tuyến T2 để đưa vào khai thác đồng bộ với phương án kết nối giao thông tạm tại nút giao Long Thành.

Đối với phương án khai thác lâu dài, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư dự án thành phần 1 và 3 phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 khẩn trương triển khai hệ thống trạm thu phí, bảo đảm kết nối đồng bộ và thu phí liên thông giữa các tuyến cao tốc.

Toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 54 km, đi qua địa bàn TP Đồng Nai và TP.HCM, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, vào ngày 29/4, tuyến chính các dự án thành phần 2 và 3 đã được đưa vào khai thác. Đến ngày 18/5, tuyến chính dự án thành phần 1 cũng chính thức thông xe.

Tuy nhiên, khi dự án thành phần 1 đi vào vận hành, nút giao Bưng Môn bị đóng khiến phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây không thể rẽ trực tiếp sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Thay vào đó, xe phải rời cao tốc, đi xuống Quốc lộ 51, di chuyển đến nút giao Võ Nguyên Giáp - điểm đầu dự án - rồi mới vào được tuyến mới.

Phương án này khiến quãng đường phát sinh thêm gần 20 km, trong khi nếu đi qua nút giao Bưng Môn chỉ chưa đầy 1 km, gây nhiều bất tiện cho người dân và phương tiện lưu thông. Vì vậy, việc mở nút giao Long Thành và đưa vào khai thác tạm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ bất cập, giúp kết nối hai tuyến cao tốc thuận lợi hơn.