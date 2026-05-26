Hơn 1,3 triệu giao dịch ngân hàng bị chặn do nghi lừa đảo

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết hệ thống SIMO đã cảnh báo hơn 1,3 triệu lượt khách hàng dừng chuyển tiền nghi lừa đảo, qua đó ngăn chặn hơn 4.400 tỷ đồng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: BTC.

Chia sẻ tại buổi họp báo "Ngày tài chính số 2026" với chủ đề "Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số" do Báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 26/5, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cho biết sau 7 năm triển khai chương trình Ngày Không tiền mặt, thanh toán số tại Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ và dần trở thành "mạch máu" của nền kinh tế số.

Theo ông Tuấn, từ những ngày đầu người dân còn bỡ ngỡ với mã QR hay ví điện tử, đến cuối năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận hơn 25,2 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với tổng giá trị vượt 362 triệu tỷ đồng . Đây được xem là minh chứng rõ nét cho tốc độ phát triển của kinh tế số và xu hướng thanh toán hiện đại.

Ngăn chặn hơn 4.400 tỷ có nguy cơ bị lừa đảo

Tuy nhiên, đi cùng sự bùng nổ của thanh toán số là sự gia tăng của các hình thức lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo lãnh đạo Vụ Thanh toán, một trong những nguyên nhân khiến các vụ lừa đảo trở nên khó kiểm soát là do tội phạm mạng thường đánh vào tâm lý người dùng.

Trước thực trạng này, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận (SIMO) tới 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 trung gian thanh toán.

Hệ thống SIMO cho phép các thành viên chia sẻ dữ liệu về những tài khoản đáng ngờ từng liên quan đến giao dịch lừa đảo. Từ dữ liệu này, các ngân hàng có thể gửi cảnh báo cho khách hàng, tạm chặn giao dịch hoặc yêu cầu xác thực bổ sung trước khi thực hiện chuyển tiền trực tuyến.

Theo ông Tuấn, đến đầu tuần này đã có 12 đơn vị chính thức triển khai dịch vụ tới khách hàng, gồm 10 ngân hàng và 2 trung gian thanh toán. Số lượng đơn vị tham gia hiện vẫn tiếp tục được mở rộng.

Đáng chú ý, tính đến ngày 17/5, hệ thống đã cảnh báo thành công hơn 1,3 triệu lượt khách hàng dừng chuyển tiền, qua đó ngăn chặn hơn 4.400 tỷ đồng có nguy cơ bị lừa đảo.

Dù vậy, ông khẳng định không có công nghệ nào đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vì vậy, việc nâng cao kiến thức tài chính và giúp người dùng nhận diện các thủ đoạn thao túng tâm lý vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong phòng chống gian lận.

Hướng tới hệ sinh thái tài chính số toàn diện

Trong bối cảnh thanh toán số ngày càng phổ biến, lãnh đạo Vụ Thanh toán cho biết năm 2026 cũng đánh dấu nhiều thay đổi trong công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Trên nền tảng hạ tầng thanh toán đã được xây dựng và mở rộng trong nhiều năm qua, Việt Nam đang hướng đến mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính số toàn diện hơn.

Theo ông Tuấn, với chủ đề "Thanh toán thông minh - Thúc đẩy tài chính số", chương trình "Ngày tài chính số 2026" không chỉ tập trung thúc đẩy thanh toán không tiền mặt mà còn hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho nhiều nhóm người dùng, từ cư dân đô thị đến tiểu thương tại các chợ truyền thống.

Để chương trình đạt hiệu quả thực chất, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng và đơn vị trung gian thanh toán tham gia bằng các chương trình ưu đãi và giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu người dùng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết ngành công thương thành phố sẽ phối hợp hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tham gia chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại và thanh toán số trên địa bàn.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM tại buổi họp báo. Ảnh: BTC.

Thông qua sự kiện, lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM nhấn mạnh các doanh nghiệp và những đơn vị liên quan nếu có nhu cầu và mong muốn cơ hội kết nối, Sở luôn sẵn sàng hỗ trợ, để cùng triển khai các hoạt động chung, hài hòa lợi ích, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của TP.HCM cũng như cả nước.

"Ngày tài chính số 2026" dự kiến diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9/2026 với nhiều hoạt động liên quan đến thanh toán số và tiêu dùng.