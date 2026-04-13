Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng khi đồng USD mạnh lên và thị trường chuyển qua trạng thái lo lắng khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới có thời điểm rơi thẳng đứng xuống 4.670 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay giảm 46 USD xuống 4.701 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng giảm 1,3% xuống 4.725 USD /ounce.

Trước đó trong phiên, giá vàng đã lao dốc một mạch từ 4.749 USD xuống 4.670 USD /ounce, tức mất hơn 70 USD . Sau đó, kim loại quý liên tục giằng co giữa vùng 4.660- 4.680 USD và nỗ lực leo lên lại vùng giá 4.700 USD /ounce. Dù vậy, giá vàng cũng đã mất gần 8% giá trị kể từ vùng đỉnh thiết lập gần nhất trong tháng 3.

Đà giảm của giá vàng bị ảnh hưởng mạnh khi đồng USD tăng giá. Cụ thể, chỉ số USD-Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, đã tăng 0,38% lên 99. Hiện tại, nhà đầu tư đang tìm đến sự an toàn tương đối của đồng tiền Mỹ sau khi các cuộc đàm phán kéo dài giữa Washington và Tehran không đạt được thỏa thuận hòa bình, đẩy thị trường vào tuần bất ổn thứ 7 liên tiếp.

Việc đồng USD mạnh lên khiến vàng định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Nhà phân tích Saul Kavonic của MST Marquee cho biết về cơ bản, thị trường hiện đã quay lại trạng thái trước khi có lệnh ngừng bắn, ngoại trừ việc giờ đây Mỹ sẽ chặn phần dòng chảy còn lại, lên tới khoảng 2 triệu thùng dầu liên quan đến Iran, đi qua eo biển Hormuz.

Về địa chính trị, Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến huyết mạch chiếm khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu mỗi ngày và vốn đã bị Iran gần như đóng lại kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2. Điều này đẩy giá dầu tăng hơn 30% và làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lạm phát trên diện rộng.

Ông cũng nói thêm giá dầu và xăng có thể vẫn ở mức cao cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Các nhà phân tích nhận định đây là sự thừa nhận hiếm hoi về những hệ lụy chính trị tiềm tàng từ cuộc chiến.

Trước đó vào ngày 7/4, Mỹ và Iran công bố một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, ban đầu được giới đầu tư hoan nghênh khi họ bán dầu và chuyển một phần vốn trở lại các tài sản rủi ro như cổ phiếu. Tuy nhiên, những lo ngại về tính mong manh của thỏa thuận này sau đó đã khiến một phần giao dịch trên thị trường tài chính bị đảo ngược.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường vàng tuần này sẽ theo dõi sát các dữ liệu kinh tế của Mỹ, bao gồm số liệu doanh số bán nhà hiện có trong tháng 3; báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) - dữ liệu được đánh giá quan trọng nhất trong tuần, đặc biệt sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) gần đây cho thấy dấu hiệu gia tăng áp lực lạm phát.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,96% xuống 74,28 USD /ounce, trong khi bạch kim giảm 0,64% xuống 2.031 USD /ounce và palladium tăng nhẹ 0,53% lên 1.515 USD /ounce.