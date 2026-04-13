Thách thức của giá vàng

Thị trường vàng tuần qua diễn biến theo từng nhịp tin tức liên quan chiến sự Mỹ - Iran. Trong bối cảnh 2 bên không thể đạt được một thỏa thuận hòa bình, giá vàng dự báo tiếp tục khó khăn.

Trong tuần giao dịch vừa qua, giá vàng thế giới giao ngay khởi đầu ở mức 4.631 USD /ounce, nhưng đã nhanh chóng suy yếu về vùng 4.600 USD /ounce, cũng là mức thấp nhất trong tuần. Lực mua xuất hiện sau đó đã kéo giá kim quý phục hồi và tăng liên tục trong các ngày tiếp theo.

Giá vàng đi theo chiến sự

Trong các phiên tiếp đó, giá vàng liên tục tăng cao rồi vượt mốc 4.700 USD /ounce, trước khi suy yếu về quanh vùng 4.626 USD /ounce và dao động trong biên độ hẹp. Nguyên nhân chủ yếu là nhà đầu tư chờ đợi thời hạn mà Tổng thống Donald Trump đặt ra để Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, khiến tâm lý thị trường trở nên dè dặt.

Sau khi thông tin về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran được công bố, giá kim quý lập tức biến động mạnh với bước nhảy vọt từ vùng 4.662 USD lên tới 4.835 USD /ounce chỉ trong vài giờ, cũng là mức tăng ấn tượng nhất trong tuần.

Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì được lâu. Giá vàng sau đó hạ nhiệt và giảm dần về gần mốc 4.700 USD /ounce Trong các phiên giao dịch sau đó, giá kim quý thế giới chủ yếu dao động quanh vùng 4.700- 4.800 USD /ounce, trước khi kết thúc tuần ở mức 4.750 USD /ounce.

Như vậy, tính trong một tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng gần 120 USD mỗi ounce, tương đương mức tăng ròng gần 2,6%.

Tuần này, kết quả khảo sát giá vàng của Kitco News với 14 nhà phân tích cho kết quả 7 người (chiếm 50%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian Mỹ - Iran ngừng bắn. Ngược lại, 2 người (chiếm 14%) dự báo giá vàng sẽ giảm trong quãng thời gian này, cùng với 5 chuyên gia còn lại (chiếm 36%) giữ quan điểm trung lập, cho rằng thị trường sẽ cân bằng trong ngắn hạn.

Kết quả tích cực hơn được ghi nhận trong cuộc khảo sát trực tuyến với 51 nhà đầu tư cá nhân tham gia khi có tới 32 người (chiếm 63%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Trong khi đó, số người dự báo giá giảm là 10 người (chiếm 20%) và 9 người còn lại (chiếm 18%) cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Dù vậy, đây cũng là tuần ghi nhận số lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia dự báo giá vàng thấp kỷ lục.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG THẾ GIỚI TUẦN NÀY (13-17/4) Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 50 36 14 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

63 18 20

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường vàng tuần này sẽ theo dõi sát các dữ liệu kinh tế của Mỹ, bao gồm số liệu doanh số bán nhà hiện có trong tháng 3; báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) - dữ liệu được đánh giá quan trọng nhất trong tuần, đặc biệt sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) gần đây cho thấy dấu hiệu gia tăng áp lực lạm phát.

Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi khảo sát sản xuất Empire State; số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần; cùng khảo sát sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia, cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng kinh tế Mỹ trong ngắn hạn.

Giá vàng trước ngưỡng cửa 5.000 USD

Triển vọng giá vàng tuần này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia. Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex đánh giá việc giá vàng bứt phá thành công ngưỡng 4.915 USD /ounce sẽ cải thiện đáng kể tín hiệu kỹ thuật, qua đó mở ra khả năng kiểm định lại mốc 5.000 USD .

Ở góc độ dòng tiền, Chandler lưu ý rằng trước khi căng thẳng leo thang, giá vàng từng ổn định quanh vùng 5.279 USD /ounce. Dù một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có động thái bán ra gần đây, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng.

Trong khi đó, ông John Weyer - Giám đốc Walsh Trading - cho rằng nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng cao, bởi vàng và bạc hiện biến động không kém các thị trường tài sản khác. Theo ông, dù dữ liệu lạm phát gần đây có thể thúc đẩy dòng tiền quay lại với kim loại quý, yếu tố địa chính trị vẫn đang chiếm ưu thế lớn hơn trong việc dẫn dắt xu hướng.

Weyer nhận định ngay cả trong kịch bản chính sách tiền tệ không nới lỏng, thậm chí có khả năng thắt chặt hơn, căng thẳng tại Trung Đông vẫn là biến số quan trọng nhất. Trong ngắn hạn, ông nghiêng về kịch bản giá vàng sẽ tăng trở lại theo nhịp “chậm mà chắc”.

Ngược lại, ông Michael Moor lại đưa ra quan điểm thận trọng hơn khi dự báo giá vàng có thể giảm trong tuần này, trừ khi các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn bị phá vỡ. Theo ông, thị trường hiện vẫn đang nằm trong vùng nhạy cảm, với nhiều ngưỡng kỹ thuật quan trọng đang được “giữ lại”. Nếu giá không thể vượt lên các mốc then chốt, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng, với mục tiêu giảm sâu hơn.

Nhà sáng lập Moor Analytics Jim Wyckoff cũng cho rằng bức tranh thị trường vàng vẫn đang ở trạng thái “giằng co”. Dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tạm thời được duy trì, các yêu cầu địa chính trị phức tạp như vấn đề eo biển Hormuz vẫn có thể khiến tiến trình đàm phán trở nên khó lường.