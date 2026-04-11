Giá vàng trong nước chưa ngừng giảm

Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn tiếp đà giảm thêm 300.000 đồng mỗi lượng vào sáng nay, kéo giá bán chạy quanh vùng 172 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp đà giảm trong phiên giao dịch sáng nay (11/4). Ảnh: Việt Linh.

Sáng 11/4, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (10/4).

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm tương ứng, đưa giá vàng miếng về dưới 172,5 triệu đồng/lượng.

Tuần này, vàng miếng từng có đợt tăng mạnh gần 5 triệu ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 8/4, leo lên mốc 177 triệu đồng/lượng, nhưng nhanh chóng lao dốc sau đó. Mốc 177 triệu đồng/lượng bán ra vì thế là mức đỉnh của tuần này.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 169.8 170.8 171.9 173.7 170 171 171.5 171.5 171.5 170.1 169.5 168.5 169.7 169.4 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 174.5 174.5 174.5 174.5 173.1 172.5 171.5 172.7 172.4

Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt giảm mạnh giá tương đương như vàng miếng. Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 169,1 - 172,1 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên liền trước.

Tập đoàn DOJI và Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng/lượng đối với sản phẩm vàng nhẫn tròn. Sau điều chỉnh, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI niêm yết ở 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng và nhẫn tròn trơn của Phú Quý giao dịch tại 169,2 - 172,2 triệu/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, vàng nhẫn 999 đã giảm 300.000 đồng xuống còn 170,7 - 172,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm hơn 1 triệu đồng, còn 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới giảm nhẹ gần 20 USD (-0,4%) xuống vùng 4.747 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 151 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 22 triệu đồng/lượng.