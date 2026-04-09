Giá vàng thế giới lao dốc sau khi Fed công bố biên bản họp, giới đầu tư đồng thời cân nhắc về triển vọng ngừng bắn "mong manh" giữa Mỹ và Iran.

Trong phiên giao dịch 8/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm leo vọt lên 4.842 USD /ounce, mức cao nhất kể từ ngày 19/3. Tuy nhiên, dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, kim loại quý dần rời xa mốc 4.800 USD và tụt xuống vùng giá 4.700 USD /ounce, tức mất hơn 100 USD chỉ trong vài giờ.

Dù sau đó giá vàng có tăng nhẹ trở lại trên 4.730 USD /ounce, đà phục hồi không duy trì lâu. Kim loại quý chốt phiên giao dịch ở mức 4.718,9 USD /ounce, tương đương tăng ròng 13,4 USD . Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 2% lên 4.777,2 USD /ounce.

Hiện, bước sang phiên giao dịch mới, kim quý tiếp tục giảm xuống 4.708 USD /ounce.

Giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 10% kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Israel và Iran bắt đầu vào ngày 28/2. Cuộc chiến cũng khiến giá năng lượng tăng cao, qua đó làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Lãi suất cao thường gây áp lực lên vàng, tài sản không sinh lãi, dù đây vẫn được xem là kênh phòng ngừa lạm phát.

Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, cho biết lệnh ngừng bắn đang giúp thị trường bình ổn và giảm bớt áp lực. Điều này có thể góp phần hạ nhiệt lạm phát và mở ra khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

"Tuy nhiên, tình hình vẫn rất mong manh. Nhiều yếu tố cần được đàm phán và mọi thứ có thể dễ dàng đổ vỡ. Đợt phục hồi này có thể chỉ mang tính ngắn hạn, trong khi thị trường vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi rủi ro", ông nói thêm.

Về địa chính trị, Mỹ và Iran đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian. Tuy vậy, ngay cả khi tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Israel lại gia tăng chiến dịch quân sự song song tại Lebanon, theo Reuters.

Trong một diễn biến khác, biên bản cuộc họp cho thấy các quan chức Fed vẫn kỳ vọng về việc hạ lãi suất trong năm nay, ngay cả khi mức độ bất định còn cao do cuộc chiến với Iran và các chính sách thuế quan.

Cuối tuần này, các chỉ số lạm phát của Mỹ, bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI), sẽ được công bố.

Đối với các kim loại quý khác, kết phiên 8/4, giá bạc giao ngay tăng 3,3% lên 75,35 USD /ounce, bạch kim giảm 0,2% xuống 2.027 USD /ounce và palladium tăng 7,6% lên 1.581,33 USD /ounce.