Giá vàng thế giới tăng trở lại sau khi Mỹ tạm ngừng các cuộc ném bom và tấn công vào Iran trong vòng 2 tuần.

Trong phiên giao dịch 7/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới vượt 4.800 USD/ounce sau tuyên bố của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 7/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 58,9 USD lên 4.705,2 USD /ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng tăng 3,3% lên 4.840,2 USD /ounce.

Chỉ trước đó 24 giờ, giá vàng chủ yếu giao dịch quanh vùng 4.640- 4.660 USD /ounce. Tuy nhiên sau đó, kim loại quý tăng dựng đứng lên 4.700 USD và có thời điểm vượt 4.830 USD /ounce, mức tăng mạnh nhất từ đầu tháng 4 đến nay. Như vậy, giá vàng giao ngay đã tăng hơn 700 USD kể từ vùng đáy ghi nhận hôm 22/3.

Còn trong phiên giao dịch đang diễn ra, kim quý tăng thêm 96,8 USD lên 4.802 USD /ounce. Giá vàng, vốn khởi đầu năm với đà tăng mạnh, đã giảm hơn 8% kể từ khi chiến sự Mỹ-Israel và Iran bùng nổ vào ngày 28/2.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết đây là một đợt tăng mang tính phản ứng tức thời và vẫn còn phải chờ xem liệu Iran có tuân thủ hay không.

Với vàng, đường trung bình động 200 ngày tại mức 4.930 USD và sau đó là mốc 5.000 USD sẽ là "những ngưỡng quan trọng". Tương tự, vị chuyên gia cho rằng vùng 80- 81 USD sẽ là mức quan trọng đối với bạc.

Về tình hình chính trị, mới đây, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đã đồng ý tạm dừng tấn công trong 2 tuần và đã nhận được một đề xuất gồm 10 điểm từ phía Iran. Ông nhận định đây là cơ sở khả thi cho các cuộc đàm phán giữa 2 nước, theo Reuters.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau những cảnh báo trước đó rằng Tehran phải mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với hành động trả đũa từ Mỹ.

Mặt khác, Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran, đã đề nghị kéo dài thời gian 2 tuần này nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Hội đồng An ninh Tối cao Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 10/4 (giờ địa phương) tại Islamabad, sau khi Iran gửi đề xuất của mình thông qua Pakistan. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán không đồng nghĩa với việc chấm dứt chiến tranh.

Dù vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn và là công cụ phòng ngừa lạm phát trong thời kỳ bất ổn, sức hấp dẫn của kim loại quý này thường suy giảm trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Theo nghiên cứu của chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Dallas, việc gián đoạn kéo dài trong thương mại dầu mỏ toàn cầu có thể đẩy lạm phát của Mỹ vượt 4% vào cuối năm, thậm chí có thể tăng mạnh hơn trong ngắn hạn.

Hiện, thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed, dự kiến công bố trong ngày 8/4 (giờ Mỹ).

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 4,3% lên 76,08 USD /ounce, bạch kim tăng 2,4% lên 2.004,95 USD /ounce, trong khi palladium tăng 2,1% lên 1.500 USD /ounce.