Giá vàng trong nước diễn biến lạ

Giá vàng trong nước giữ xu hướng đi ngang trong phiên giao dịch sáng ngày 7/4. Ảnh: Y Kiện.
Trong phiên giao dịch sáng nay (7/4), thị trường vàng trong nước bất ngờ "lặng sóng" giữa lúc giá vàng thế giới vẫn đang biến động như "tàu lượn".
Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 170,1 - 173,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua (6/4).
Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ tại doanh nghiệp này hiện cũng duy trì mức 169,6 - 172,6 triệu/lượng.
|DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|15/2
|16/2
|17/2
|18/2
|19/2
|20/2
|21/2
|22/2
|23/2
|24/2
|25/2
|26/2
|27/2
|28/2
|29/2
|1/3
|2/3
|3/3
|4/3
|5/3
|6/3
|7/3
|8/3
|9/3
|10/3
|11/3
|12/3
|13/3
|14/3
|15/3
|16/3
|17/3
|18/3
|19/3
|20/3
|21/3
|22/3
|23/3
|24/3
|25/3
|26/3
|27/3
|28/3
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|181.6
|181.6
|182.3
|181
|181
|184
|184
|184
|187.9
|185.2
|181.2
|181.7
|180.8
|182
|182
|181.1
|183.1
|184.2
|183.3
|181.8
|179.6
|179.6
|180.1
|180
|180
|172.5
|173.1
|168
|168
|163
|167.2
|170.5
|168.5
|168.6
|169.8
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|171
|171.5
|171.5
|170.1
|170.1
|Giá bán
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|169
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|184.6
|184.6
|185.3
|184
|184
|187
|187
|190.9
|188.2
|184.2
|184.7
|183.8
|185
|185
|184.1
|186.1
|187.2
|186.3
|184.8
|182.6
|182.6
|183.1
|183
|183
|183
|176.1
|176.1
|171
|171
|166
|170.2
|173.5
|171.5
|171.6
|172.8
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|174.5
|174.5
|174.5
|173.1
|173.1
Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Bảo Tín Mạnh Hải.
Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở 173,1 triệu/lượng, trong khi giá mua vào cũng ở 170,1 triệu đồng.
Đáng chú ý, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán sáng nay, hiện niêm yết ở 171 - 173 triệu/lượng.
Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp vẫn neo quanh vùng 173 triệu đồng/lượng. Trong đó, Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn tròn ở 169,6 - 172,6 triệu/lượng; PNJ neo tại 169 - 172 triệu/lượng; DOJI giao dịch ở 169,9 - 173 triệu/lượng; Mi Hồng hiện niêm yết vàng nhẫn 999 ở mức 171 - 173 triệu đồng.
Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng giao dịch vàng nhẫn với người dân quanh vùng 168,1 - 171,1 triệu đồng/lượng.
Diễn biến đi ngang của giá vàng trong nước hoàn toàn trái ngược so với biến động mạnh của giá vàng thế giới.
Trong phiên giao dịch ngày 6/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 28,1 USD xuống 4.647,5 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên tăng 0,1% lên 4.684,7 USD/ounce.
Đáng chú ý, trong phiên, kim loại quý ghi nhận biến động mạnh, chủ yếu quanh vùng 4.650-4.660 USD, thậm chí có thời điểm đã vượt 4.700 USD/ounce. Tuy nhiên, vùng giá này không duy trì được lâu khi giá vàng nhanh chóng lao dốc xuống dưới 4.630 USD/ounce, tức mất hơn 70 USD chỉ trong vài giờ.
Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý chủ yếu dao động quanh vùng 4.643 USD/ounce, không thay đổi nhiều so với giá đầu phiên nhưng thấp hơn khoảng 60 USD so với đỉnh trong phiên.
Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 147 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước 26 triệu đồng/lượng.
